El asturiano que está a punto de hacer historia a nivel mundial: Joel Álvarez, a por el ranking del peso welter de la UFC

El gijonés Joel Álvarez (Gijón, 1993) afronta el sábado en Newark (Estados Unidos), en torno a las 2 de la madrugada hora española, una de las citas más importantes de su carrera. El Fenómeno se enfrentará al ucraniano Yaroslav Amosov (29-1) en un combate que puede meterle directamente en el top 15 del peso wélter (77,1 kilos) de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo. Una victoria supondría el espaldarazo definitivo para un peleador que lleva ya muchos años en la élite y que, partiendo del Polígono de Pumarín, se ha convertido en la gran esperanza de las MMA españolas tras el auge del hispano-georgiano Ilia Topuria.

El combate llega además en un momento clave de la carrera del asturiano. Tras años compitiendo en el peso ligero, categoría en la que llegó a entrar en el top 15 mundial y en la que tuvo muchos problemas con los recortes de peso, Álvarez decidió el año pasado subir al wélter para evitar tanto sufrimiento para dar el peso estipulado. La apuesta empieza ahora a tomar forma: derrotar a Amosov, recientemente incorporado al ranking de la categoría, le permitiría ocupar de inmediato un puesto entre los mejores quince del mundo en su nuevo peso. Un salto que, en términos deportivos y económicos, sería muy beneficioso para el peleador del gimnasio Tíbet gijonés.

El asturiano llega al combate con un récord profesional de 23 victorias (22 de ellas antes del tiempo, y con polémica en su última pelea contra Vicenter Luque) y ocho triunfos ya dentro de la UFC, cifras que lo sitúan como uno de los peleadores españoles más en forma del momento. Su estilo agresivo con el striking, su capacidad para resolver combates antes del final y su buen suelo lo convierten en un rival incómodo para un Amosov que va a querer llevar la pelea a la lona, pues es su fuerte. Las opciones de victoria para Joel pasan por intentar mantener la pelea de pie, puesto que El Fenómeno es un gran finalizador a los golpes.

Álvarez, que se mantiene fiel a su Asturias natal puesto que nunca se ha planteado abandonar el Principado, afrontará el choque arropado a distancia por una afición gijonesa que en los últimos años ha tomado conciencia de la dimensión que ha alcanzado uno de los suyos. Padre de dos hijos, el asturiano busca el sábado en Newark el resultado que confirme una progresión silenciosa pero constante. "Hay que llevar dinero a casa ahora que soy padre", suele decir Álvarez, un peleador que se considera "un obrero de la compañía" y que no busca cinturones ni la gloria, si no llevar el pan a sus hijos. Una victoria ante Amosov no solo le abriría las puertas del top 15: el asturiano haría historia como el primer peleador de la historia de España en entrar en los rankings del peso wélter.