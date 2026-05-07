Asturias contará con tres palistas en la Copa del Mundo de Szeged
Sara Ouzande, Lucía Val y Javi López forman parte de la convocatoria nacional para la primera gran prueba del 2026
Las dos primeras Copas del Mundo de sprint olímpico, en aguas húngaras de Szeged (8-10 de mayo) y en la pista alemana de Brandemburgo (15-17 de mayo) serán las que empiecen a dar los primeros puntos a las delegaciones de los países de cara al ranking internacional que certificará las embarcaciones que se clasifiquen para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por este motivo, estas primeras Copas ya son de vital importancia para sumar los máximos puntos posibles. En el combinado español estarán, entre otros, la gijonesa Sara Ouzande Iturralde, la coañesa Lucía Val Cerdeira y el sotobarqueño Javier López González.
Será una primera Copa del Mundo, la de Szeged, este fin de semana, en la que competirán 60 países y habrá un total de 190 regatas, lo que supone un amplísimo programa de competición que no se veía en las copas mundiales. Sin embargo, que este evento ya sea parte de la carrera por ir a los Juegos, es una buena muestra de cómo serán estas competiciones en los próximos dos años.
Como muestra de esta amplia participación, vale decir que la primera prueba de este evento, las clasificatorias en la modalidad del C-1 y sobre la distancia del kilómetro, estaba programada en origen en cuatro mangas, pero el volumen de inscripción ha hecho que finalmente sean seis las carreras de clasificación. El equipo español que disputa esta primera competición internacional del presente año 2026 está compuesto por treinta y tres palistas.
Este es el equipo nacional de Sprint Olímpico para la Copa del Mundo Szeged
Kayak masculino
K1 200: Carlos Arévalo (Club Fluvial de Lugo)
K1 500: Álex Graneri (Real Club Náutico de Palma)
K1 500: Marcus Cooper (Reial Club Nautic Portopetro)
K1 1000: Paco Cubelos (Club Fluvial de Lugo)
K1 1000: Roi Rodríguez (Club Kayak Tudense)
K1 5000: Adrián Martín (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)
K-1 5000: Javier López (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas)
K2 500: Adrián del Río (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)/ Rodrigo Germade (Club Fluvial de Lugo)
K2 500: Enrique Adán (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)/ Carlos García (Club Piragüismo Verducido Pontillón)
K4 500: Adrián del Río/ Carlos Arévalo/ Álex Graneri/ Marcus Cooper
Kayak femenino
K1 200: Sara Ouzande (Club Los Delfines de Ceuta)
K1 500: Estefanía Fernández (Club Fluvial de Lugo)
K1 1000: Laia Pelach (Club Natació Banyoles)
K1 5000: Estefanía Fernández (Club Fluvial de Lugo)
K1 5000: Begoña Lazcano (Club Donostia Kayak KE)
K2 500: Bárbara Pardo (Peña Piragüista Antella)/ Lucía Val (Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro)
K2 500: Carolina García (Club Fluvial de Lugo)/ Nerea García (Club Los Delfines de Ceuta)
K4 500: Barbara Pardo (Peña Piragüista Antella/ Daniela García (Club Deportivo Piragüismo Tartessos de Huelva)/ Lucia Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro)/ Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta)
Canoa masculina
C1 200: Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira de Cangas)
C1 1000: Pablo Crespo (Club Fluvial de Lugo)
C1 5000: Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo)
C2 500: Daniel Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)/ Adrián Sieiro (Club Náutico O Muiño de Ribadumia)
C2 500: Manuel Fontán (Club Náutico O Muiño de Ribadumia)/ Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo)
Canoa femenina
C1 200: Antía Jácome (Club Náutico de Sevilla)
C1 200: Viktoria Yarchevska (AD Pinatarense)
C1 500: María Corbera (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)
C1 5000: María Martín (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)
C2 500: Claudia Couto (Club Kayak Tudense)/ María Corbera (Escuela Piragüismo Aranjuez
C2 500: Angels Moreno (Reial Club Nautic Port de Pollença)/ Viktoria Yarchevska (AD Pinatarense)
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción