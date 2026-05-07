El campeón de España Kevin González de Zárate encabezará un Campeonato de Asturias de récord en el CHAS

El Club Hípico Astur de Gijón acogerá del 13 al 17 de mayo una nueva edición del Campeonato de Asturias de Salto de Obstáculos, una cita que este año batirá todos los registros históricos de participación con 310 binomios inscritos, una cifra nunca antes alcanzada en la competición y que, según destacó Ana Palacios López, presidenta de la Federación Asturiana de Hípica, durante la presentación oficial, convierte al campeonato “en el concurso con más inscritos de todo el territorio nacional”.

Récord histórico de participación

La gran referencia deportiva del evento será la presencia de Kevin González de Zárate, uno de los jinetes más destacados del panorama nacional y campeón de España, cuya participación elevará aún más el nivel competitivo de un campeonato que reunirá también a algunos de los mejores representantes asturianos, como Pablo Santiago Artime, Dani Ocaña, Mar Pérez o Mikaela, habituales en competiciones nacionales e internacionales representando a España.

La cita contará además con un importante aliciente deportivo gracias al acuerdo alcanzado con el Concurso Internacional de Saltos de Gijón. El campeonato repartirá tres plazas directas para competir en Las Mestas: dos para pruebas de tres estrellas y una para el concurso de cuatro estrellas. Las invitaciones serán para el mejor juvenil, el mejor joven jinete y el campeón absoluto.

Premios y medallas autonómicas

Ana Palacios López destacó también el crecimiento de una competición que repartirá más de 35.000 euros en premios, incluyendo tanto cuantías económicas como cheques regalo para las categorías inferiores. Además, recordó que el Campeonato de Asturias está abierto a jinetes de otras comunidades autónomas, aunque únicamente los deportistas asturianos podrán optar a las medallas autonómicas.

Otro de los nombres destacados será el de Álvarez Estrada, jefe de pista y diseñador de reconocido prestigio nacional, cuya presencia fue especialmente valorada por la organización “por hacer un hueco en su agenda para venir a Asturias”.

Ambiente festivo en el CHAS

Más allá de la competición deportiva, Ana Palacios López animó al público general a acercarse al CHAS durante esos días, subrayando que “no solo es un evento para aficionados a la hípica”. El campeonato contará con ambiente festivo, zona de hostelería, food trucks, pulpeiro y diferentes espacios de ocio. “Va a haber mucho ambiente”, resumió.

Por su parte, Mario Vigil, presidente del Club Hípico Astur, explicó que la entidad está inmersa en un proceso de modernización de las instalaciones. “Se dio un giro total al club”, afirmó, detallando las obras y mejoras que se están acometiendo, entre ellas nuevos boxes y guardabotas. “Poco a poco estamos tratando de mejorar el club y dar calidad. Queremos ser referencia en toda España, como fuimos siempre”, señaló.

Apoyo institucional y patrocinadores

El Ayuntamiento de Gijón y el Patronato Deportivo Municipal colaboran también en la organización, especialmente en la instalación de boxes en la zona de Las Mestas. El campeonato cuenta con el patrocinio principal de Fundación Gijón Rural y AON.

Noticias relacionadas

Precisamente, Álvaro Iglesias, representante de AON, mostró el orgullo de la compañía por formar parte del evento. “Para nosotros es un orgullo estar aquí, en uno de los concursos más grandes de España”, destacó, antes de expresar el deseo de la aseguradora de “seguir juntos mucho más tiempo”.