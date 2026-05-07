El ciclista Iván García Cortina, antes de debutar en el Giro de Italia: "¿Mi rol? Soy la navaja suiza del equipo"

Compitió en cuatro Tours y cuatro Vueltas, pero nunca en un Giro de Italia. Por ello, la cita para Iván García Cortina (Gijón, 1995) no es una cualquiera. A sus 30 años, el ciclista gijonés ya se encuentra en Bulgaria para debutar mañana en la competición transalpina, una carrera “muy especial” en la que además será el único representante asturiano. Como escudero de Enric Mas, Cortina reconoce ser “la navaja suiza” del Movistar Team y se muestra ambicioso para luchar por etapas cuando tenga la oportunidad.

Después de muchos años como profesional por fin debuta en el Giro

Tengo muchas ganas. Es una carrera especial por los tifosi y que siempre veía por televisión porque me pillaba en un momento de la temporada en el que justo venía después de las clásicas. Lo aprovechaba para descansar y preparar el Tour de Francia a la vuelta, pero este año Enric Mas y Orluis querían que estuviese con ellos, me avisaron durante las clásicas y aquí estamos.

¿Cómo lo afronta a nivel personal?

Me encuentro bien, aunque es un poco raro porque nunca preparé después de las clásicas esta prueba y es un poco pegado todo. Yo creo que estoy entrenando bastante bien y que todo el equipo vamos a estar en un nivel competitivo bueno.

¿Qué rol espera tener? ¿Libertad para las escapadas o más trabajo para el equipo?

Las dos, soy un poco la navaja suiza para eso (dice entre risas). La idea es estar ahí, sobre todo, con Enric Mas protegiéndolo en las etapas más llanas de que no haya caídas y con Orluis para lanzarle los sprints y colocarle. Después, ojalá pueda tener la oportunidad de meterme en fugas o intentar disputar una etapa cuando sea posible.

¿Alguna marcada en rojo en el calendario?

Prefiero ir al día a día porque además irá en función de lo que diga el equipo cuando haya que ir al sprint y demás. En las que tenga la oportunidad trataré de cogerla.

El último español en ganar una etapa en el Giro fue, precisamente, otro asturiano como Pelayo Sánchez Mayo

Así es, ojalá consigamos levantar los brazos aquí, sería algo muy bueno. Después de ver ganar a Pelayo, conseguir otra etapa para Asturias sería una gran alegría y, además, en los triunfos es donde se le da más visibilidad de verdad.

¿Qué objetivo se marca Enric Mas y Movistar como club?

Enric tratará de luchar por el podio y a ver si podemos ganar alguna etapa con Orluis al sprint. Después, cuando no haya que trabajar para el equipo, todos los demás corredores trataremos de aprovechar las ocasiones que tengamos y ganar una etapa.

Desde fuera, ¿qué diferencia ve entre el Giro y otras grandes pruebas como el Tour o la Vuelta?

La que más me gusta es el Tour porque hay mucha tensión y estrés. Creo que me desenvuelvo muy bien en esas circunstancias, sufro menos y en los momentos de más fuerza llego un poco más fresco. En el Giro veremos a ver, nunca la corrí pero suele ser más tranquila a nivel de estrés. Creo que es una carrera bonita y también disfrutar de la afición y de los recorridos aquí porque es una competición muy especial.

Ya van seis años en Movistar, ¿cómo valora su etapa?

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Bien, muy contento. Es una etapa muy importante de mi carrera deportiva y estamos muchos españoles en el equipo, muy a gusto, con buena conexión y con bonitas victorias. Ojalá siga así la cosa.