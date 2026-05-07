El Lealtad apuesta por un viejo conocido en el banquillo en su regreso a Tercera Federación

Tras anunciar la salida de Jorge Fernández hace escasos días, el Lealtad ya tiene nuevo entrenador para la próxima temporada. Clemente Sánchez será el encargado de liderar al conjunto maliayo en su regreso a Tercera Federación, en el que los de Les Caleyes esperan ser uno de los equipos fuertes de la categoría.

El Lealtad apuesta así por un entrenador que conoce a la perfección Les Caleyes. Clemente Sánchez estuvo 12 temporadas como futbolista y otras tres como entrenador, disputando dos play-off de ascenso. La última experiencia del técnico fue dirigiendo a la selección asturiana en la Copa de Regiones de la UEFA, aunque anteriormente estuvo en el Tuilla y fue el ayudante de Hernán Pérez durante su etapa en el Lugo. Como jugador, además de en el Lealtad, Sánchez jugó en el Covadonga, Europa de Nava, Real Titánico y Langreo.