Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Lealtad apuesta por un viejo conocido en el banquillo en su regreso a Tercera Federación

El técnico Clemente Sánchez dirigirá al cuadro mailayo, donde estuvo 12 temporadas como jugador y otras tres como entrenador

José Clemente Sánchez, entrenador de la selección de Asturias

José Clemente Sánchez, entrenador de la selección de Asturias / Ángel González

Javi Viso

Javi Viso

Tras anunciar la salida de Jorge Fernández hace escasos días, el Lealtad ya tiene nuevo entrenador para la próxima temporada. Clemente Sánchez será el encargado de liderar al conjunto maliayo en su regreso a Tercera Federación, en el que los de Les Caleyes esperan ser uno de los equipos fuertes de la categoría.

El Lealtad apuesta así por un entrenador que conoce a la perfección Les Caleyes. Clemente Sánchez estuvo 12 temporadas como futbolista y otras tres como entrenador, disputando dos play-off de ascenso. La última experiencia del técnico fue dirigiendo a la selección asturiana en la Copa de Regiones de la UEFA, aunque anteriormente estuvo en el Tuilla y fue el ayudante de Hernán Pérez durante su etapa en el Lugo. Como jugador, además de en el Lealtad, Sánchez jugó en el Covadonga, Europa de Nava, Real Titánico y Langreo. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents