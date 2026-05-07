Oviedo acoge este fin de semana el Campeonato de España Infantil de kárate y para-kárate

Oviedo se convertirá este fin de semana en el epicentro nacional del kárate de base con la celebración del Campeonato de España Infantil de kárate y para-kárate, que tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el Palacio de los Deportes. La competición reunirá a cerca de un millar de participantes, en la que será la edición con mayor participación de la historia del campeonato.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, destacó durante la presentación que para la ciudad “es un honor poder acoger este Campeonato de España” y subrayó que el evento encaja en la apuesta municipal por “llenar Oviedo de actividad deportiva”. Méndez invitó además a los ovetenses a acercarse al Palacio de los Deportes para conocer de cerca “lo que se hace” en el kárate y fomentar la cantera.

El presidente de la Real Federación Española de Kárate, Antonio Moreno Marqueño, resaltó el carácter histórico de la cita: “La mayor participación en un Campeonato Infantil en la historia del kárate se va a producir en Oviedo, con cerca de mil participantes”. Moreno también destacó el éxito del curso nacional de arbitraje que se celebra estos días, con más de 140 árbitros inscritos.

Un campeonato de récord en Oviedo

Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Kárate, Rufo Antonio Fernández González, aseguró que el campeonato “va de récords”, tanto por participación como por el curso arbitral, y agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y de la Federación Española. Asturias contará con unos 65 deportistas, ocho técnicos y alrededor de 20 árbitros.

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Las finales de kata y kumite se disputarán el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, mientras que las entregas de medallas están previstas en distintos tramos de ambas jornadas. En el caso del para-kárate, la entrega de medallas tendrá lugar a las 10.30 horas del día de competición. Los horarios podrán consultarse en la plataforma oficial de la competición.