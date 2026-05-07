El play-off, “un regalo” a la constancia de los capitanes del Alimerka Oviedo Baloncesto: “Somos una de las revelaciones de la temporada”

La temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto puede considerarse como un premio a la constancia de los capitanes del equipo. O, como reconocen los propios protagonistas, "un regalo". Raúl Lobaco, Robert Cosialls y Dan Duscak llegaron al conjunto carbayón hace tres temporadas -al igual que el entrenador Javi Rodríguez- y ahora disfrutan desde dentro una de las temporadas más bonitas de la entidad en su historia reciente. "Vimos crecer al club durante estos tres años y va a ser un regalo para nosotros jugar este play-off", confiesa el esloveno Duscak.

La gran temporada en conjunto también saca la mejor versión a nivel individual. Lo sabe bien Raúl Lobaco, el único que había estado en una etapa anterior en el Alimerka Oviedo y que llegó a disputar la promoción en la 21-22, aunque en esta ocasión será diferente. El cuadro azul es en estos momentos sexto, con la posibilidad de terminar quinto en Primera FEB (aunque también séptimo). "Creo que nadie se imaginaba llegar a estas alturas así, pero estamos súper contentos de haber llegado hasta este punto", reconoce el escolta zaragozano. Los ovetenses iniciaron la temporada con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y, por ello, el primer capitán entiende que "somos uno de los equipos revelación de la temporada". "Eso dice mucho del club, de nosotros como equipo y del staff técnico. Hemos trabajado muy duro desde el inicio y estamos muy bien tanto física como mentalmente", prosigue.

El salto al Palacio, la clave del éxito del OCB

La gran diferencia respecto a temporadas anteriores, en las que el Oviedo Baloncesto se quedó sin disputar la promoción, ha sido el salto al remozado Palacio de los Deportes. Así lo explican los propios capitanes. "No sabíamos cómo iba a funcionar, pero todo Oviedo ha respondido muy bien a este pedazo de pabellón y se puede ver que muchos días lo llenamos", dice Lobaco, mientras que Duscak va más allá. "La clave de este año es la afición. Pasar de mil personas a unas cinco mil nos ayuda mucho", reconoce el base esloveno.

Dan Duscak, Raúl Lobaco y Robert Cosialls / Luisma Murias

Pero al margen de la afluencia en el Palacio, el esloveno también pone en valor el conservar parte del bloque durante estos últimos años. "Ha sido importante mantener la base con jugadores como Robert (Cosialls), Raúl (Lobaco) o yo e ir añadiéndole más piezas". A falta de disputar la última jornada, desde el vestuario reconocen que "no hablamos mucho del play-off", pero Lobaco confiesa que "hay ganas de empezar". Antes, el Alimerka Oviedo tiene un ambicioso objetivo por delante. Este viernes visita al Ourense (21:00 horas) con la idea de ganar y esperar que acompañen otros resultados (que pierdan el Fuenlabrada con el Estudiantes y Gipuzkoa con el Obradoiro) para asaltar la quinta plaza, que otorga factor cancha en la primera eliminatoria de la promoción. "Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es ir a ganar y jugar nuestro mejor partido. A partir de ahí veremos qué pasa", explica Cosialls, que es consciente de la dificultad del choque.

Conseguir el factor cancha, el próximo objetivo

"Todos los partidos son complicados, es el último en su casa y querrán hacerlo bien para despedirse de su afición" y, aunque no se juegan nada, el pívot catalán sabe que "a veces es bueno para los rivales jugar sin presión". Si se dan el resto de resultados y los de Javi Rodríguez cierran la temporada regular con triunfo, conseguirían disputar tres de los posibles cinco encuentros en el Palacio ante Inveready Gipuzkoa, un factor que, en eliminatorias de tanta igualdad, puede ser decisivo. "Es muy importante, aunque no depende de nosotros, por lo que solo tenemos que controlar lo que podemos controlar", reitera Cosialls.

"Para subir hay que enfrentarse a los mejores"

Lo que no hacen de puertas hacia dentro en el Oviedo Baloncesto es especular con sus posibles rivales de cara a ese play-off. "Nos da igual porque si quieres subir vas a tener que enfrentarte a los mejores. El que venga iremos a por ellos", dice claramente Lobaco. Una opinión que comparten el resto de capitanes, que también habla de la subida de nivel en la categoría durante las últimas temporadas. "Veo a equipos que cada vez son más buenos, con mejores jugadores, staff y mejor juego. El baloncesto evoluciona y la Primera FEB también, por eso estamos muy contentos con lo que hemos hecho", añade Cosialls.

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Los que también tienen ganas de que lleguen ya las eliminatorias finales son los aficionados del club carbayón, que esta temporada han crecido exponencialmente con el salto al Palacio. A falta de aún unos días para esos duelos, por la cabeza de Cosialls ya se vienen pensamientos de lo que puede ser ese día el pabellón ovetense. "Me imagino al Palacio como en los últimos partidos, prácticamente lleno" y habla de "la gran suerte que hemos tenido este año con tanta gente animando". Por último, el pívot hace un llamamiento a la afición para que den un último empujón en esta fase de la temporada. "Animo a la gente a que sigan viniendo y nos sigan animando porque lo agradecemos mucho. Lo van a pasar genial", finaliza uno de los capitanes.