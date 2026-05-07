El Telecable, una apuesta de cuatro generaciones: "Hay que apoyarlas"

Llega la hora de la verdad para el Telecable, que inicia unas semanas de frenesí con todos los títulos en juego. La primera cita para las fabriles llega mañana, la semifinal europea que las enfrenta en Coimbra al Benfica. Si superan el cruce, el domingo disputarán la final, antes de vivir la semana que viene un acontecimiento especial: la Copa de la Reina, de la que serán anfitrionas en el Palacio de los Deportes de La Guía. LA NUEVA ESPAÑA inicia una serie de reportajes que acompañarán la lucha del conjunto asturiano más laureado por engordar su palmarés

Los clubes suelen utilizar mucho el término "familia" para definirse a sí mismos, pero en pocos casos es más verdad que en el del Telecable Hockey Club. En realidad, la entidad radicada en La Calzada es una familia que crece sin parar y que alcanza ya la cuarta generación. En vísperas de los grandes retos de la temporada del primer equipo, con la Copa de la Reina de Gijón de la semana que viene marcada en rojo, las distintas generaciones de la entidad ser reúnen en La Algodonera, la pista donde todo empezó a bullir.

Hockey patines en las venas de los Naves. Parecía que la pasión por el hockey la llevaba Xuan Ramón, a la izquierda, pero su hijo Sergio, en el centro, la adoptó desde bien pequeño. La hija de Sergio, Nela Naves, en brazos de su padre, es la socia más joven del Telecable. / Marcos León

Casi noventa años separan a las socias más veteranas de la entidad, Flor Moro y Berta Gutiérrez, con 91 primaveras, de la más joven, Nela Naves, que sopló dos velas en su último cumpleaños. Pero las tres tienen una vinculación especial con el Solimar.

Berta Gutiérrez es la abuela de Natasha Lee, una de las mejores jugadoras españolas de la historia y que a sus 37 años es entrenadora del primer equipo. "Le enseñé todas las picardías", dice con una sonrisa Berta. En medio de ambas se sitúa Manuela Suárez, de 71 años, que además de madre de Tasha ha colaborado con el club constantemente. Entre otras cosas, fue delegada trece años.

La madre y la güela de las lolo, detrás de las niñas . Elena y Sara Lolo, en los extremos de la imagen, encendieron como jugadoras la llama que prendió en la abuela Flor, segunda por la derecha, y en la madre, Ana, que no se pierde partido del equipo. / Marcos León

La historia de esta familia en el hockey sobre patines empezó cuando Natasha iba a quinto de Primaria. "Ella jugaba a varios deportes, a todos a los que le invitaban", recuerda Manuela. Un día Fernando Sierra, alma máter del club, fue a hacer labor de captación a su colegio de El Llano. "Tasha vino a casa y dijo: ‘voy a jugar al hockey’. Como decía uno cada día, no le hice ni caso, pero parece ser que era el suyo, sí", se ríe Manuela. El único miembro de la familia que había hecho sus pinitos en el deporte era el abuelo, Manuel Suárez, en los bolos. Los demás, nada. Ahora Tasha es pieza esencial del club y su madre es la aficionada más fiel. De hecho, tiene la bolsa hecha para viajar a Coimbra, donde el equipo fabril disputa mañana la semifinal de la Liga de Campeones.

Las Lee Suárez, decisivas en la pista y en los banquillos. El impacto de Natasha Lee, en el centro, ha sido enorme en el Telecable, a cuyo crecimiento ha ayudado su madre, Manuela, a la derecha, muchos años delegada. La abuela Berta, a la izquierda, es también una aficionada fiel. / Marcos León

De jugadora a directiva

También se desplazará a Coimbra Ana Lolo, de 67 años, madre de las exjugadoras Sara y Elena González Lolo, de 34 y 30 años, e hija de Flor Moro, otra de las socias veteranas. Sara, excapitana del equipo, se retiró a la conclusión de la temporada pasada, pero en vez de alejarse del club se ha integrado en la nueva directiva que preside Eva Friera. "Nos apuntamos a hockey en el instituto y luego pasamos al club, no venía de familia ni nada. La madre, detrás de las fías, y la güela, detrás de las nietas", explica Sara. "Ellas disfrutaron y yo sigo disfrutando. De hecho, yo voy a Coimbra y ellas no pueden", dice Ana en referencia a sus hijas. "Hay que ir a apoyarlas", apunta, decidida, Flor.

El hockey también recorre los genes de los Naves. El abuelo, Xuan Ramón, de 65 años, siempre fue aficionado, hasta el punto de coger el tren con unos amigos para ir a ver los partidos del Cibeles a Oviedo y del Kiber a Mieres. Pero el punto de inflexión lo marcó su hijo Sergio. "Los Reyes le trajeron unos patines de Playskool, y un día vino a buscalo mi padre pa llevalo a la Sidrería Toni, en Cuatro Caminos, y se encontró con uno de esos amigos con los que iba al hockey, que era directivo del club La Algodonera. El guaje vino diciendo que quería jugar al hockey", recuerda Xuan Ramón Naves.

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Lo siguiente fue ofrecerse para echar una mano a Fernando Sierra con las cuentas, "y en esto de echar una mano asciendes muy rápidamente", razona Naves, que después de varios años de presidente ha vuelto a entrar en la directiva. Aunque la familia del Telecable le reclame, siempre tiene tiempo para Nela.