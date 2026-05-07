Telecable, el rival que no quería Sara Roces

Sara Roces está cumpliendo todos los objetivos por los que abandonó el Telecable la pasada primavera. Vive en una ciudad que le encanta, Lisboa, y está integrada en un gran club, el Benfica, con el que ha ganado recientemente la Copa de Portugal. Su marcha solo tenía un pero: la probabilidad alta de tener que medirse al equipo asturiano en la competición europea. Y así ha sucedido: Benfica y Telecable se juegan mañana (Coimbra, 20 horas) un puesto en la final de la Liga de Campeones. "Las amigas ya las tengo hechas", apunta con una sonrisa la jugadora de La Felguera de 24 años, "toca dejar las emociones a un lado y voy a darlo todo por el Benfica como lo di todo por el Gijón".

El adiós de Sara Roces, goleadora empedernida acostumbrada a desatascar partidos igualados, fue el síntoma más claro de la renovación obligada del Telecable. Junto a ella se fueron las porteras Fernanda Hidalgo y Vicky Novo y la eterna capitana, Sara Lolo. En su lugar se incorporaron las guardametas Viki Caretta y Aine Pérez, más Mariona Colomer y Laia Juan. Pero el club gijonés vuelve a aspirar a todos los títulos, empezando por la Copa de Europa este fin de semana, siguiendo por la Copa del Rey el que viene y acabando después con los play-offs ligueros.

"Al Telecable lo he visto sobre todo este último mes, una vez que sabía que íbamos jugar contra ellas", explica Roces, que veía muy factible el cruce a tenor de la composición de los grupos de la WSE Champions League. El Telecable fue segundo en el A, superado por el Vila-Sana, y el Benfica primero del B, por delante del Fraga. "Las conozco bastante y sé de lo que son capaces. Todos saben el nivel que tienen, y qué te voy a decir de Tasha... es una de las mejores entrenadoras que hay".

Salvo sorpresa mayúscula, se espera una semifinal muy igualada. El Benfica es un pasajero habitual de las finales a cuatro, como el equipo asturiano, y está en un gran momento, líder de la competición liguera y ganador de la Copa de Portugal. "Estoy muy contenta a nivel personal y también deportivo, súper agradecida. Paulo (Almeida, el entrenador benfiquista) me ha encajado dentro de su manera de jugar", añade la langreana.

Con el favor de la grada

Solo hay poco más de dos horas en coche entre Lisboa y Coimbra. Eso, unido al hecho de que World Skate Europe haya agrupado en la misma sede y en las mismas fechas las competiciones femenina y masculina, con el Benfica presente en ambas, parece garantizar mayoría aplastante lisboeta en la grada. "Me impresiona lo que importa el nombre del club. Da igual el deporte que sea, muchos aficionados no van a ver la modalidad, van a ver ganar al Benfica", apunta Sara, que espera "una fiesta del hockey".

Noticias relacionadas

Una fiesta en la que ella hubiera preferido bailar con otro invitado: "Pasé ocho años magníficos en el Telecable, es un club al que le tengo mucho cariño. Enfrentarme a ellas el primer año que me voy fuera no me apetecía, pero se ha dado".