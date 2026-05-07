“Veto” para Saúl Craviotto en su ciudad natal: 23 organizaciones independentistas le rechazan como pregonero en las fiestas de Lleida

Veintitrés entidades de Lleida han rechazado públicamente la elección por parte del Ayuntamiento del ganador de seis medallas olímpicas en piragüismo y policía nacional, Saúl Craviotto, como pregonero de la fiesta mayor de la ciudad, que se celebra este fin de semana.

Las veintitrés entidades, entre ellas la ANC Lleida, el Ateneu Cooperatiu la Baula o el Ateneu Popular de Ponent, señalan en un comunicado conjunto que el pregón tiene una fuerte carga simbólica y representativa y recuerdan unas declaraciones de Craviotto contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en apoyo del artículo 155 de la Constitución.

Consideran que las declaraciones de Cravioto “le sitúan claramente en una posición alejada de una parte significativa de la sociedad catalana, y también leridana”. “Más allá de su trayectoria deportiva, que respetamos, es necesario tener en cuenta sus posicionamientos públicos en relación con uno de los episodios políticos y sociales más trascendentes de la historia reciente de Cataluña”, señalan las entidades en su comunicado.

Insisten en que no se trata de cuestionar la libertad de expresión individual, sino de valorar la idoneidad institucional de una figura que debe ejercer de voz simbólica en un acto que pretende ser inclusivo y representativo. En este sentido, precisan que “en un contexto todavía marcado por las consecuencias políticas, sociales y emocionales de aquellos hechos, creemos que esta elección no contribuye a la necesaria cohesión social, sino que puede profundizar en divisiones existentes”.

Las entidades consideran que "la designación de un miembro de los cuerpos policiales de España como pregonero, sin un consenso amplio y transversal, puede ser percibida como una decisión política que no tiene en cuenta la sensibilidad de sectores importantes de la ciudadanía, especialmente teniendo presente el papel que estos cuerpos jugaron durante la jornada del 1 de octubre".

Las entidades firmantes instan al Ayuntamiento de Lleida a reconsiderar esta decisión y a abrir un proceso de reflexión más participativo y sensible a la realidad plural de la ciudad, apostando por una figura que sea percibida como verdaderamente representativa del conjunto de la ciudadanía.

Noticias relacionadas

Craviotto, nombrado hijo adoptivo de Asturias

Craviotto, el deportista olímpico español más laureado de la historia, reside en Gijón y mantiene una estrecha relación con el Principado desde hace años. El claro ejemplo es que hace tan solo unos días fue nombrado hijo adoptivo de Asturias, un reconocimiento que recibirá el 8 de septiembre, con motivo del día del Principado.