La Vuelta llega a Asturias y eleva la dificultad: "Estas etapas son las más peligrosas por las subidas y descensos de los puertos"

La Vuelta a España Femenina llega este viernes a Asturias para vivir sus etapas decisivas con las ciclistas protegidas por un dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico compuesto por 36 guardias civiles de los que trece son mujeres, con una capitana al mando y una asturiana entre las motoristas.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, visitó en la salida de León a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Vuelta Ciclista a España femenina, al frente de la que se encuentra la capitana de la Guardia Civil María Victoria Campillo y cuya labor es dar seguridad a la Vuelta Femenina, que partió el domingo pasado de Marín y finalizará este domingo en el Angliru. Tras finalizar la etapa de ayer en Astorga, la capitana explicaba que "el cometido de la Guardia Civil en la Vuelta Femenina principalmente es dar seguridad a las ciclistas. Protección a ellas y al resto de la caravana de la organización, equipos y demás vehículos que van en carrera, aislándolos de toda la circulación exterior".

Para formar parte del dispositivo que se encuentra en la Vuelta a España Femenina los motoristas tienen que demostrar su valía. "Realizamos una selección exhaustiva en la escuela de Tráfico de la Guardia Civil donde los aspirantes han tenido que superar diferentes pruebas para formar parte del dispositivo de seguridad que viene a esta Vuelta a España femenina 2026", explica la capitana. Las dos últimas etapas que se vivirán en Asturias serán las más complicadas. "Las etapas de Asturias se complican por las montañas en las que las ciclistas realizan las subidas más lentas, pero los descensos son muy rápidos y por tanto necesitamos personal nuestro muy diestro y muy hábil para realizar las bajadas con seguridad y para darles protección, porque siempre tienen que ir delante de las ciclistas", finaliza la capitana de la Guardia Civil María Victoria Campillo.

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Entre las mujeres seleccionadas, las hay de casi todas las provincias de España y la asturiana Marta Cardo Berdasco, natural de Cangas del Narcea que lleva 23 años en el cuerpo, 19 de ellos en Tráfico y los últimos en el destacamento de Oviedo. En la salida de la etapa de ayer en León, la motorista asturiana hablaba de su experiencia en La Vuelta: "Esta es mi tercera vuelta de las cuatro femeninas que se hicieron hasta ahora, un año no pude venir porque estaba embrazada y lógicamente no pude hacerla". Tras las cuatro primeras jornadas en Galicia y esta quinta en León, llega el terreno conocido para Cardo. "En las primeras etapas nos ha llovido mucho, pero hoy (por ayer) por fin en León tenemos sol y esperemos que en Asturias nos acompañe el buen tiempo también", dice la asturiana, que advierte del peligro de las dos etapas restantes. "Las etapas de Asturias son las más complicadas porque son las que tienen los puertos más duros y subimos a Les Praeres y el Angliru que son puertos muy duros, para mi son conocido, pero tanto las subidas como los descensos de los puertos son peligrosos", finaliza Cardo.