El Caudal renueva a uno de sus pilares antes del play-off

Antes de iniciar el play-off, el Caudal ha renovado a su entrenador para la próxima temporada. La entidad mierense ha llegado a un acuerdo con Adri González para ampliar su vinculación una temporada más. Con el técnico en el banquillo, el Caudal siempre ha entrado en promoción, prolongando su gran trabajo también en L’Entregu, con el que jugó también otros dos play-offs.

El técnico llegó a la disciplina caudalista en 2024 y en su primera campaña logró clasificar al equipo en la Copa del Rey y fue segundo en liga, aunque cayó eliminado ante el Lealtad en la primera ronda del play-off. Esta campaña, a las puertas de disputar una nuevo playoff, el club quiere mostrar su total confianza en el técnico sellando su continuidad.