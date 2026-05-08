¡A Gipuzkoa! El Alimerka Oviedo Baloncesto comienza en San Sebastián su lucha por el ascenso a la ACB

La noche de transistores acabó en un mal menor para el Alimerka Oviedo Baloncesto. El equipo asturiano cumplió su parte, no sin sufrimiento, y ganó por 70-74 al Ourense. Para haber acabado quinto y con el factor cancha a su favor necesitaba que perdieran Fuenlabrada y Gipuzkoa. Los madrileños, sin embargo, se impusieron al Movistar Estudiantes (77-70), haciendo que la derrota del Gipuzkoa ante el Obradoiro (85-68), que es nuevo equipo de ACB, acabase con un triple empate a 19 victorias que deja a los vascos quintos, a los asturianos sextos y a los madrileños séptimos.

Se cumplió así la previsión y el rival de Oviedo será Gipuzkoa. Rival al que tendrá que visitar en un primer partido que se disputará jueves o viernes, y en un segundo que se celebrará sábado si el primero fue el jueves y domingo si el primero fue el viernes. Después, la eliminatoria vendrá a Oviedo, al Palacio de los Deportes, donde se jugará el jueves 14 o el viernes 15 de mayo el tercer partido. En el caso de necesitarse un cuarto se disputaría el sábado o el domingo siguiente. Un posible quinto partido de desempate se jugaría en San Sebastián la semana siguiente.

Oviedo evita al coco del play-off

La victoria del Alimerka Oviedo fue muy trabajada en Ourense y con un final más dramático de la cuenta. Controló el equipo de Javi Rodríguez casi todo el encuentro, pero puede que le pesaran los nervios y en el último cuarto se secaron por completo en ataque, sin ser capaces de anotar, permitiendo que el conjunto gallego, que no se jugaba nada, se les fuese acercando en el marcador después de haber tenido una renta de hasta 16 puntos en el tercer cuarto (41-57, a 5:32 de acabarlo).

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Marques Townes y un excepcional Lobaco se echaron el equipo a la espalda cuando la situación más difícil estaba para acabar certificando una victoria que suma un nuevo rival en el historial de los que se ha enfrentado Oviedo en sus siete play-off de ascenso a la ACB, el Gipuzkoa, y sobre todo evita el coco, el Palencia, por su nivel de juego y porque es un equipo ante el que han caído en las cuatro ocasiones en las que se los han cruzado en las eliminatorias por el ascenso.