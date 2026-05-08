Ante la llegada de la Vuelta ciclista femenina: El Angliru romperá su techo de cristal

La tarde del martes 12 de noviembre de 2024, apenas dos días después del gran argayo que colapsó la autopista del Huerna, Javier Guillén, director general de La Vuelta Ciclista a España, afirmó en Riosa, durante el acto de conmemoración del 25 aniversario de la primera ascensión a la mítica cima, que "La Vuelta femenina subirá, sin duda, algún año al Angliru. Al ciclismo femenino le vienen muy bien los referentes del masculino como ya ocurrió con la etapa que finalizó en los Lagos de Covadonga en 2023". Estas declaraciones fueron recogidas y publicadas en exclusiva en aquella fecha por LA NUEVA ESPAÑA.

Dicho y hecho. Año y medio después, aquella declaración de intenciones se convertirá en realidad hoy a pesar de los escépticos personajes que siempre dudaban de las fuerzas de las féminas para subir este icono ciclista. Sin embargo, año y medio después, el argayo de la autopista del Huerna sigue ahí y los usuarios seguimos pagando el peaje.

Guillén realizó aquellas manifestaciones durante el coloquio celebrado en la Casa de Cultura de Riosa para festejar las bodas de plata de la primera ascensión al Angliru, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1999 y fue ganada, entre la niebla, por el Chava Jiménez. Junto al director general de La Vuelta, también participaron en la charla, organizada por la asociación Amigos del Angliru, los exciclistas Chechu Rubiera y Roberto Heras, poseedor desde el año 2000 del récord de la subida en un tiempo de 41 minutos y 56 segundos. Cabe reseñar que el mejor tiempo en la ascensión a pie lo ostenta José Luis Capitán desde 2005 en 1 hora y 36 segundos.

Javier Guillén manifestó entonces que "el Angliru es la máxima expresión de la épica que significa el ciclismo profesional en ruta y no hay otra cima como ésta. Se trata de un referente para construir una potente marca asociada al ciclismo y conocida en todo el mundo. Es un fenómeno único que La Vuelta necesita".

En el mismo acto, José Enrique Cima, exciclista y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, autor del libro "Angliru, la nueva cumbre del ciclismo", fue obsequiado con una placa de reconocimiento al igual que Azucena Jiménez, viuda de el Chava Jiménez, y el exempleado municipal Juan Manuel "Inda". La cita de hoy en el Angliru será un hito histórico que debemos apoyar, con nuestra presencia, todas las personas que creemos en la igualdad de género.

El 17 de enero de 1996 fue una fecha clave en la historia de la minería y de la conquista de sus derechos por parte de las mujeres. Cuatro de ellas entraron a trabajar por primera vez, con todos sus derechos laborales, en un pozo minero. María Ángeles Llaneza, María Shirley Sánchez, María Virginia Domínguez y María de Carmen González fueron las pioneras en romper las barreras de género en Hunosa, convirtiéndose en las primeras mineras de interior de la empresa. Las dos primeras en el pozo Santiago, en Aller, y las otras dos en el pozo Pumarabule, en Siero.

Atrás quedaba una larga lucha legal y social, encabezada desde 1985 por Concepción Rodríguez contra la discriminación, que culminó con una sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 1992.

El 9 de mayo de 2026 pasará a la historia por ser la fecha en la que El Angliru rompió su techo de cristal. Vayamos a aplaudir, a pie de carretera, a estas esforzadas de la ruta mientras ascienden las duras rampas de Les Cabanes, Llagos, Los Picones, Cobayos, La Cueña les Cabres, El Aviru y Les Pedrusines, antes de coronar El Angliru por primera vez en la historia.