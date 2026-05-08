Sara Ouzande y Lucía Val vuelan en Szeged y se clasifican como las mejores a la final de la Copa del Mundo de Szeged

El K-4 femenino de España, cuarteto integrado por la gijonesa Sara Ouzande, la coañesa Lucía Val, la onubense Daniela García y la alicantina Bárbara Pardo refrendó su gran momento de forma en la Copa del Mundo de sprint olímpico, en Szeged (Hungría). El barco español se impuso el jueves en la distancia de los 500 metros con un tiempo de 1.33.70, logrando la primera plaza de su semifinal y así el billete directo a la final A, programada para el sábado.

En C-2 500 femenino, España también mostró un nivel altísimo clasificando a una de sus embarcaciones para la lucha por las medallas: Angels Moreno y Viktoria Yarchevska finalizaron en primera posición en su serie con un crono de 1:58.38, asegurando su plaza en la Final A. Por su parte, la pareja formada por Claudia Couto y María Corbera terminó en noveno lugar del ranking global de semifinales (2:00.00), lo que las sitúa en la Final B de la competición.

Por su parte, Laia Pelachs volvió con paso firme a la competición internacional en la nueva temporada. La palista de Banyoles firmó una actuación dominante al ganar su semifinal con un tiempo de 4:06.87, lo que le otorga una plaza directa en la Final A. Es un gran regreso a una distancia en la que no participaba desde hace varias temporadas.

En C-1 masculino, Pablo Graña consiguió el segundo puesto en su serie (39.65), apenas a 0.21 segundos del líder, clasificándose para la Final A. Además, Pablo Crespo cumplió con creces su estreno en el C-1 1.000 metros al finalizar tercero, debido a la descalificación de la embarcación checa, en su semifinal con un tiempo de 4:03.96, asegurando su presencia en la Final A.

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La nota negativa ha llegado de la mano del K-4 500 metros masculino, tripulación formada por Adrián del Río, Álex Graneri, Carlos Arévalo y Marcus Cooper que terminó en quinta posición en su semifinal (1:22.23) y se quedó fuera de acceder a la final y, por consiguiente, no podrá luchar por las medallas de este fin de semana.