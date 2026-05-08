Seis medallas para Asturias en el Europeo de kárate tradicional
Cuatro karatekas del Principado fueron de lo más destacado de la selección española en el campeonato disputado en Serbia
Los karatekas asturianos cuajaron una gran actuación en el Campeonato de Europa de kárate tradicional, una disciplina muy diferente y específica del arte del kárate. En Novi Sad (Serbia), el lugar donde se celebró la competición, cuatro deportistas del Principado consiguieron un total de seis medallas: dos oros, una plata y dos bronces.
La más destacada fue Lola del Valle, que consiguió el oro en kata cadete, la plata en la modalidad de Jiyu Ippon kumite y el bronce en las formas de Kihon. Por su parte, Daniel Aller se alzó con el primer puesto en la modalidad de kata children, mientras que en el grupo de más mayores, Claudia Fraga consiguió la plata en kata junior y Alberto Rozada fue bronce en la modalidad de fukugo.
La expedición española viajó a Serbia acompañada de otro asturiano, el gijonés Rubén Cernuda, quien ostenta la graduación de 8º Dan de kárate tradicional.
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