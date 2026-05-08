El Siero apuesta por un entrenador contrastado para “liderar un proyecto ambicioso” en Tercera Federación

Con el objetivo cumplido de la permanencia, el Siero espera dar un paso más en Tercera Federación la próxima temporada. Para ello, el conjunto sierense apuesta por Luis Arturo para liderar su banquillo. Un entrenador con mucha experiencia en la categoría, y que llega con ilusión para afrontar este nuevo desafío. “Conozco la historia y la exigencia de esta afición. Vamos a trabajar desde el minuto uno para hacer un equipo competitivo, que represente a Pola de Siero en cada campo. Tengo muchas ganas de empezar", asegura.

El club explica que Luis Arturo llega al equipo para “liderar un proyecto ambicioso en Tercera Federación” y destaca su labor con la cantera y su estilo de juego. “Imprime a su trabajo un estilo combinativo y una gran intensidad competitiva, cualidades que encajan con la identidad y los valores del Siero”, explican en un comunicado.

Luis Arturo cuenta con una gran experiencia tras haber pasado por equipos como el Vetusta, Llanes, Urraca, Ribadesella o la Selección UEFA. Su última etapa fue en el Lealtad, donde llegó a mitad de temporada y logró el ascenso a Segunda Federación en la promoción. Este curso, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y fue destituido del conjunto maliayo, que acabaría consumando su descenso.

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"Luis Arturo reúne experiencia, conocimiento de la categoría y ambición. Confiamos en que su llegada dé un impulso a nuestra propuesta deportiva. Le deseamos toda la suerte del mundo porque su éxito será el de todo el sierismo", explica la directiva del conjunto sierense.