El Telecable dice adiós al sueño europeo: dura derrota ante el Benfica en semifinales

El Telecable Hockey se despidió del sueño europeo tras una contundente derrota ante el Benfica (5-2) en las semifinales de la final four de la Champions League. El conjunto gijonés llegó a ponerse por delante y a empatar el electrónico a falta de siete minutos para el final, pero no fueron capaces de frenar la insistencia lusa en los últimos compases.

El partido comenzaba con ambos conjuntos muy pendientes de realizar una buena defensa y no cometer errores en ataque, por lo que las primeras ocasiones llegaban de disparos de media distancia, la primera en probar era Mariona Colomer con un chut que despejaba la portera lusa, llegando la réplica poco después del stick de Marlene Sousa, también bien detenida por Viki Caretta.

La tensión era palpable en ambos bandos y Natasha Lee solicitaba un tiempo muerto para pedir a sus jugadoras más ritmo de bola en su juego ofensivo, tras el cual el Telecable H.C. comenzaba a generar más peligro en la portería contraria, con un chut al palo de Mariona Colomer y varias jugadas de equipo ante las que María Vieira intervino con acierto para mantener su portería a cero. Pero el Benfica no se amilanaba y también buscaba la portería asturiana, llegando a estrellar también una bola en el larguero, si bien en la jugada siguiente eran las fabriles quienes disponían de una buena ocasión. Así pues, el partido se desarrollaba como un toma y daca en la que cada jugada de ataque daba un vuelco en el corazón de las dos aficiones, aunque se llegaba al descanso sin goles en el marcador.

En la segunda mitad, el S.L. Benfica saltaba a la cancha más incisivo, logrando durante los primeros minutos acercarse con peligro a la meta defendida por Viki Caretta, quien lograba mantener el empate con sus intervenciones. Sin embargo, cuando peor lo estaba pasando el Telecable H.C., llegaba el primer gol del partido tras una arrancada de Nuria Almeida que finalizaba con un potente chut cruzado que sorprendía a María Vieira, pero la alegría duraba poco en las filas asturianas, pues un minuto después era Leonor Coelho la que lograba restablecer el empate con otro chut desde media distancia.

De nuevo con tablas en el electrónico, el conjunto luso seguía madurando su juego ofensivo, aunque el Telecable H.C. se defendía bien y buscaba sus opciones con ataques más rápidos, pero en esta ocasión era el conjunto lisboeta quien se adelantaba en el marcador, en una jugada con cierta polémica en la que aprovechaban un bloqueo para que de nuevo Leonor Coelho batiera a Viki Caretta, en esta ocasión con un arrastre de pala que colocaba en la escuadra.

El resultado desfavorable espoleaba a las de Natasha Lee, que buscaban un empate que llegaba en una jugada sin aparente peligro, cuando María Igualada metía un pase interior que Nuria Almeida desviaba lo justo para introducir la bola en la portería. El tanto podría haber dado alas al Telecable H.C., pero otra vez las portuguesas lograban responder prácticamente al instante, en esta ocasión con un gol de Marlene Sousa. Restaban tan solo seis minutos del tiempo reglamentario y las de Natasha Lee echaban el resto, pero quizás con más corazón que cabeza y, aunque dispusieron de algunas buenas ocasiones para remontar, los minutos pasaban rápido y a falta de tan solo dos minutos, un inoportuno resbalón en defensa dejaba libre de marca a Aimee Blackman, que lanzaba un potente disparo que se convertía en el 4-2.

Además, esta misma jugadora transformaba un minuto después la falta directa de la que disponía tras señalar los colegiados la décima falta de equipo del conjunto astur. El partido quedaba así sentenciado, lo que no impidió que el Telecable H.C. luchara hasta el pitido final, sustituyendo a la portera por una jugadora de pista y estando a punto de recortar distancias, aunque de manera infructuosa.

El Telecable H.C. regresará por tanto a Gijón antes de lo deseado, pero con la cabeza muy alta y tratando de centrarse en su próximo reto, que no es otro que la Copa de la Reina, que se disputará en Gijón a partir del próximo jueves.

Ficha técnica

Benfica: María Vieira, Marlene Sousa, Aimee Blackman, Sofía Pinheiro y Raquel Santos -e.i.- Sara Roces y Leonor Coelho.

Telecable: Viki Caretta, Marta Piquero, Mariona Colomer, Ana Catarina y María Igualada-e.i.- Nuria Almeida, Ainara Anido y Angy Fernández.

Goles: 0-1, min: 29: Nuria Almeida. 1-1, min. 31: Leonor Coelho. 2-1, min. 37: Leonor Coelho. 2-2, min. 43: Nuria Almeida. 3-2, min. 44: Marlene Sousa. 4-2, min. 48: Aimee Blackman. 5-2, min. 49: Aimee Blackman.

Noticias relacionadas

Árbitros: Joseph Silecchia y Francesco Stallone. No mostraron tarjetas.