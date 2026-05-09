El Alimerka Oviedo Baloncesto ya sabe fecha y hora de sus dos primeros encuentros de play-off
El conjunto carbayón se medirá a Inveready Gipuzkoa en la primera eliminatoria a partir de la semana que viene
Tras cerrar la temporada regular en Primera FEB con un triunfo más en Ourense (70-74) y confirmando la sexta plaza, el Alimerka Oviedo Baloncesto ya sabe que se enfrentará al Inveready Gipuzkoa en la primera eliminatoria de la promoción a la ACB. Los carbayones se medirán a los vascos a partir de la semana que viene, con el factor cancha a favor de los guipuzcoanos. Así, la propia Liga hizo oficial en el día de ayer los horarios de los dos primeros enfrentamientos, que se celebrarán en el polideportivo Josean Gasca.
El inicio de la serie será el próximo viernes 15 de mayo, a partir de las 19:30 horas, mientras que el segundo de los enfrentamientos, también en tierras guipuzcoanas, será dos días después, el domingo 17 a las 17:00 horas.
Las fechas en el Palacio, aún por determinar
El siguiente duelo será en el Palacio de los Deportes de Oviedo, aunque la fecha aún está por determinar. Lo más probable es que dicho partido se dispute el jueves 21 o viernes 22 y, en caso de que se necesitase un cuarto, sería el sábado o domingo, también en la capital del Principado de Asturias.
En caso de máxima igualdad, y de que hiciese falta jugar el quinto y último choque, sería de nuevo a domicilio por la mejor situación clasificatoria de los vascos a lo largo de la temporada en Primera FEB.
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