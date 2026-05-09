Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val logran la plata en la Copa del Mundo de sprint olímpico
La embarcación del K-4 500, formada también por Bárbara Pardo y Daniela García, cruzaron la línea de meta a 0,02 segundos de la primera plaza
España consigue la medalla de plata en K4 500 metros femenino en la I Copa del Mundo de sprint olímpico. El buque insignia del piragüismo español, vigente campeón del Mundo -con el único cambio de Daniela García en lugar de la extremeña Estefanía Fernández-, realizó una regata apasionante, en la que lucharon por el oro hasta el final frente a la embarcación de China. Las españolas cruzaron la línea de meta a 0,02 segundos de la primera plaza, demostrando que la diferencia es mínima para poder volver a subirse a lo más alto del podio.
Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, junto a la onubense Daniela García y la alicantina Bárbara Pardo continúan el camino que iniciaron la temporada pasada, repitiendo podio en la primera Copa del Mundo de sprint olímpico de la presente temporada. Una salida perfecta, marcando el ritmo desde el principio y una subida final que son la seña de identidad de un barco que, a pesar de los cambios, sigue siendo uno de los más rápidos del circuito internacional.
Por otro lado, el canoísta Pablo Graña no faltó a su cita con la prueba más rápida del campeonato. El gallego consiguió la medalla de bronce en la modalidad de C-1 y en la regata de 200 metros, entrando a escasas dos décimas del ruso Svinarev. Graña sigue siendo una apuesta segura de medalla para el piragüismo nacional, ya que ha conseguido subirse al cajón en las últimas citas de los dos últimos años.
Por su parte, las también canoístas Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska finalizaron cuartas y no pudieron subirse al cajón del C-2 y sobre la distancia de 500 metros. Un resultado que sirve para iniciar la temporada internacional con margen de mejora y con la mirada puesta en la Copa de Brandemburgo. Tampoco pudieron subirse al podio Laia Pelachs (5ª) y Pablo Crespo (9º) en la distancia de mil metros.
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