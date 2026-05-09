El asturiano Diego Menéndez y la vasca Ainara Urrutia, se imponen en la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga

Diego Menéndez (Independiente), flamante campeón de España de trail running de la RFEA y subcampeón de España con la selección autonómica del Principado de Asturias en el Nacional de la especialidad, se hizo este sábado , jornada marcada por lo variable de la meteorología reinante –nubes, lluvia, tímidos rayos de sol….- con la victoria absoluta en la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga, en la que fue su primera participación en esa distancia (42 kilómetros de trazado y un desnivel acumulado de 6.000 metros).

El piloñés –que había ganado en 2024 el Trail Xtreme- invirtió 4 horas 25 minutos y 21 segundos, lejos del record que estableció en 2024 el berciano Manu Merillas (3 horas 58 minutos y 23 segundos. La prueba, con salida en El Repelao, discurría por por terrenos del parque nacional, con paso por la Cruz de Priena, Güesera, Comeya, Buferrera, Lago Ercina, El Bricial, Porra de Enol, Fana, Severín, Orandi, Covadonga, Peñalba, Ñajuentes, Pozobal, Següencu, Capilla San Antoniu, Aula de la Monarquía y arco de meta en la plaza Camila Beceña, en la urbe canguesa.

La segunda posición fue para el gallego Miguel Vázquez (Adictos Trail Running Team), con 4.25.21, seguido del también gallego Saúl Saborido (Tribu Trail), este primero en su respectiva categoría veterano A, con 4.56.00. Cuarto en la general y tercero en senior sería el parragués Nacho Aramburu (Arkial Peña Santa), con 5.02.23. Reseñar la quinta posición, así como vencedor en veterano B, del cántabro Francisco Gutiérrez (La Braña Solorunners), ganador de la Xtreme Lagos en varias ediciones anteriores (2017, 2013 y 2011), que paró el crono en 5.05.20.

Ainara Urrutia domina en femenino

En mujeres, ausente por lesión la canguesa del Avientu Claudia Gutiérrez –que se impuso en los años 2019, 2022, 2023 y 2025-, el triunfo se lo apuntó la vasca Ainara Urrutia (Durango Kirol Taldea) un registro de 5 horas 27 minutos y 22 segundos. La segunda plaza sonrió a Fátima Álvarez (CD Camín Real), con 5.40.03. Completaría el podio femenino la gallega Fátima Sanmartín (Independiente), además de primera en su categoría senior, quien empleó en cubrir el trazado un tiempo de 5.51.59.

David Fierro y Nayra Díaz, campeones en la distancia Trail Xtreme

En la distancia Trail Xtreme, con un trazado de 14 kilómetros y con un desnivel acumulado de 2.000 metros, se apuntaron la victoria David Fierro (La Solana Summit Trail), con 1 hora 16 minutos y 57 segundos, en hombres; y la canaria Nayra Díaz (Independiente), en mujeres, esta con 1 hora 38 minutos y 20 segundos. El castellano-leonés Isaac Doncel (Corzos Trail Team) y la madrileña Clara Camacho (Independiente), fueron segundos, con 1.17.31 y 1.39.58, respectivamente. Terceros serían el cangués Ton Mendoza (Cangas de Onís Atletismo), con 1.18.18, y Alicia Toraño (GM Vizcares), con 1.41.15.

Destacar, del mismo modo, en la distancia Trail, la victoria en categoría júnior del andaluz David Álvarez, que empleó en el itinerario 1 hora 20 minutos y 37 segundos, copando la séptima posición en la clasificación general. Así como también el triunfo del cangués David Prieto, este en categoría cadete, vigesimotercero en la general, con 1 hora 36 minutos y 16 segundos.

El alcalde de Cangas de Onís, González Castro, cunde con el ejemplo

Más de 800 deportistas participaron en las pruebas, Maratón y Trail, así como en la Peque Xtreme, todas ellas bajo organización del Grupo de Montaña Peña Santa, que lidera Fernando Moro Sarmiento. Como anécdota reseñar que Daniel Ramón Galán, quinto en el Trail Xtreme, se hizo con el queso Gamonéu del Valle tras portear con las manos la pieza desde el núcleo de Següencu hasta la meta, en Cangas; en tanto, Tania Huerta Collado (Colunga), cuarta, además de primera veterana A, en el Trail, se llevaría el otro queso en liza, igualmente de la variedad Gamonéu del Valle, después de transportarlo en una mochila.

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Por cierto, el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González, también tomó parte en la exigente Maratón Xtreme Lagos, finalizando en el puesto 167º de la general, así como el 57º en categoría veterano A, empleando en la carrera 7 horas 14 minutos y 56 segundos. Otra de las anécdotas vino a ser la corta de cuatro jamones ibéricos, destinado a los deportistas que disfrutaron de un opíparo avituallamiento, sólido y líquido, en la que no faltarían empanadas, tortillas, quesos, fruta, frutos secos, agua mineral, cerveza…. tras arribar a la meta, en la plaza Camila Beceña, donde se respiró un gran ambiente, pese a la cambiante climatología.