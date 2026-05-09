Una avería relega a Cachón a los últimos puestos en el rally de Portugal
Una avería en la correa del sistema de dirección del Toyota relegó al cangués Alejandro Cachón a las últimas posiciones de la categoría WRC2 y del Challenger. El asturiano iba líder de ambas categorías seguido del catalán Jan Solans en un rally de Portugal que domina en la general absoluta el francés Sebastien Ogier.
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