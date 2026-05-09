Cachón se retira antes de finalizar la etapa en Portugal
El asturiano Alejandro Cachón, penalizado por la avería del viernes, se tomó la jornada como un test y se retiró antes de finalizar la etapa.
Ogier conserva el liderato en Portugal
El francés Sébastien Ogier (Toyota) se mantuvo ayer al frente del Rally de Portugal en una larga etapa marcada por intensas lluvias en algunos tramos. Segundo, a 21,9 segundos, finalizó el belga Thierry Neuville, con el Hyundai i20 N Rally1.
En WRC2 manda el finlandés Teemu Suninen, seguido a solo nueve décimas por el catalán Jan Solans. Decimotercero es Ferran Juvany, copilotado por el avilesino Alejandro López. En la categoría WRC3, el salense Adrián Pérez es primero copilotando a Gil Membrado.
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