El Confía Base cae ante el Barcelona B y jugará el play-down por la permanencia

El Confía Base Oviedo no pudo sumar ante el filial del FC Barcelona y se jugará la permanencia en la promoción de descenso. Los azules, con Vallobín lleno, dieron la cara durante buena parte del encuentro, pero terminaron sucumbiendo ante el alto ritmo del conjunto catalán. El marcador, 34-40, reflejó la exigencia del choque. Además, el equipo carbayón necesitaba otro resultado favorable en el partido entre Alcobendas y Zaragoza, un encuentro que se decantó pronto para el cuadro maño.

Antes del inicio, Rubén Menéndez recibió un caluroso aplauso del público en el acto de reconocimiento previo a su retirada al final de esta temporada, que se alargará durante otros dos encuentros.

Ya en el partido, el Confía Base Oviedo comenzó bien y mantuvo el ritmo del Barça B. Tras el primer golpe visitante, los de Vallobín reaccionaron y tomaron la delantera en el minuto 6, con un gol de Pablo Granda (4-3). La ventaja no fue duradera, ya que los catalanes le dieron la vuelta al marcador, aunque con la sensación de que el conjunto ovetense seguía agarrado al partido.

Javi Sanz empató en el minuto 16 y el duelo continuó igualado hasta los compases finales de la primera parte. Pese a que el Barcelona B llegó a distanciarse hasta los tres goles (15-18, minuto 24), otro buen arreón local, con tantos de Javi Sanz, Jayro y Elián Goux, permitió igualar el encuentro. Aun así, el filial azulgrana se marchó al descanso con una mínima ventaja (18-19).

En la segunda parte, el Confía Base Oviedo volvió a ponerse por delante al poco de comenzar, con tantos de Mikel Galán y Emi Franceschetti. El choque regresó entonces a una fase de igualdad, con ligeras ventajas del equipo catalán y los locales resistiendo, aunque con errores en lanzamientos claros que pudieron haberles permitido empatar e incluso tomar ventaja.

El golpe del Barça B llegó pasado el ecuador del segundo tiempo, con un parcial de 0-4 que resultó casi inasumible, por mucho que Vallobín siguiera apretando. El 26-31 fue una losa difícil de levantar para los carbayones, también conscientes de que el partido en Alcobendas ya estaba decantado.

Aun así, el Confía Base Oviedo no dejó de pelear. A falta de seis minutos, un tanto de Elián Goux situó el marcador en 32-34. Sin embargo, otro arreón visitante terminó por decidir el choque en los últimos minutos, con un parcial de 1-6 y un único tanto local por mediación de David Pulgar.

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El Confía Base Oviedo tendrá que disputar ahora la promoción de descenso para asegurarse la continuidad en la División de Honor Plata una temporada más. Será una eliminatoria a ida y vuelta ante el mejor segundo clasificado de las fases de ascenso que los equipos de Primera División Nacional están disputando este fin de semana. Este domingo, los azules conocerán a su rival para una eliminatoria que disputarán el miércoles 20, como visitantes, y el sábado 23 en Vallobín.