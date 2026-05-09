El Confía se juega la permanencia en el último partido ante el Barcelona

El Confía Base Oviedo afronta este sábado el cierre de la temporada regular con la permanencia directa aún en juego. Los azules recibirán al filial del FC Barcelona, a las 19.00 horas, arropados por su afición y con el objetivo de abandonar el puesto de promoción. Tras evitar ya el descenso directo, el conjunto carbayón necesita sumar un punto más que Contazara Zaragoza, que se medirá al Alcobendas, para certificar la salvación sin pasar por una eliminatoria. El equipo llega tras la dura derrota en Ibiza, pero con la esperanza intacta. Enfrente estará un Barça B noveno, con 31 puntos, que viene de ganar al Burgos. En la primera vuelta, el Oviedo venció en Cataluña por 29-30.