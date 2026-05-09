El Confía se juega la permanencia en el último partido ante el Barcelona
El Confía Base Oviedo afronta este sábado el cierre de la temporada regular con la permanencia directa aún en juego. Los azules recibirán al filial del FC Barcelona, a las 19.00 horas, arropados por su afición y con el objetivo de abandonar el puesto de promoción. Tras evitar ya el descenso directo, el conjunto carbayón necesita sumar un punto más que Contazara Zaragoza, que se medirá al Alcobendas, para certificar la salvación sin pasar por una eliminatoria. El equipo llega tras la dura derrota en Ibiza, pero con la esperanza intacta. Enfrente estará un Barça B noveno, con 31 puntos, que viene de ganar al Burgos. En la primera vuelta, el Oviedo venció en Cataluña por 29-30.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel