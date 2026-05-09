Joseba Iraola domina la primera jornada del Europeo de Montaña en el Fito

La ladera sur del Fito vivió ayer la primera jornada de competición del Campeonato de Europa de Montaña, con el dominio de Joseba Iraola (Nova Proto NP01), que marcó un tiempo de 2:44.224 en la primera manga de entrenamientos. El italiano Christian Merli detuvo el crono en 2:45.067 en la segunda subida, mientras que en la tercera, ya con el asfalto mojado, el francés Kevin Petit fue el más rápido, aunque con un registro superior a los tres minutos. La presencia de la lluvia se notó menos entre los pilotos del Campeonato de España.

Javi Villa marca el ritmo en el Campeonato de España

El asturiano Javi Villa (BRC 110T) logró el mejor tiempo en los entrenamientos y también en la segunda manga oficial, ya que este certamen presenta un formato diferente al europeo y ayer ya se disputaron dos subidas oficiales.

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La jornada de mañana comenzará a las 9.00 horas con la disputa de tres mangas de carrera para los pilotos del Europeo.