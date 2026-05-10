El Andés da un paso de gigante hacia el ascenso a Tercera Federación
El conjunto azulgrana golea al Barcia, recupera la segunda plaza y aumenta la distancia tras los tropiezos de Ribadesella, Astur e Hispano
Hay triunfos y triunfos, y el que consiguió el Andés ayer ante el Barcia es de los que pueden ser claves a final de temporada. No solo por la contundencia (0-3), sino porque sus principales rivales en la lucha por el ascenso pincharon.
El Ribadesella , con 59 puntos -dos menos que el Andés- perdió la segunda plaza tras caer contra el líder, un Sporting C que sigue sin caer. Tampoco fue capaz de vencer el Astur, que firmó las tablas con el Valdesoto (2-2) y sigue al acecho desde el cuarto puesto, con 57 puntos en su casillero. Quinto, con uno menos, es el Hispano, que empató en la recta final ante el TSK Roces. Todos ellos tienen un encuentro menos que el Ribadesella.
Por la parte baja, el Tineo sigue sin levantar cabeza y cayó derrotado 4-1 ante el Vallobín. Por ahora siguen fuera del descenso (a 3 puntos) pero la renta cada vez es menor. El que consiguió salir de la quema fue el Universidad de Oviedo, que ganó 0-1 al Europa para aventajar en dos puntos al Luarca.
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