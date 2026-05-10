La asturiana Sara Ouzande logra la medalla de oro en K-1 200 en la Copa del Mundo de sprint olímpico de piragüismo

La gijonesa del Club Los Delfines de Ceuta, Sara Ouzande Iturralde, conquistó, esta domingo, la medalla de oro en la primera Copa del Mundo de sprint olímpico de 2026, en Szeged (Hungría), en la modalidad de K-1 y sobre la distancia de 200 metros. La velocista española, que, en la jornada del sábado fue medalla de plata en K-4 500 metros, invirtió en la regata de este domingo un tiempo de 39.01 segundos, cuatro décimas menos que la segunda clasificada y, por lo tanto, medalla de plata, la china Shimeng Yu.

España suma otro podio en el K-2 500 metros

Por su parte, Nerea García y Carolina García conseguían la medalla de bronce en la final A del K-2 500 metros (distancia olímpica) con un registro de 1.39.01, siendo el dorado metal para las germanas y medallistas olímpicas Paulina Paszek y Pauline Jagsch (1.36.92); en tanto, el otro barco español en esa misma regata, tripulación formada por la alicantina Bárbara Pardo Mas y la coañesa Lucía Val Cerdeira, ambas también medalla de plata en el K-4 500, firmaron la sexta posición (1.39.91).

Noticias relacionadas

Tras conquistar el oro, Ouzande dijo estar "muy contenta" por el resultado y quiso dar las gracias "a todos los que me apoyan".