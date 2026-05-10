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El Barcelona C pone fin al sueño del invicto Gijón Femenino

El conjunto gijonés, que no había perdido en toda la temporada, cae en la ciudad deportiva azulgrana y se despide del ascenso

El Barcelona C pone fin al sueño del Gijón Femenino (2-0)

El Barcelona C pone fin al sueño del Gijón Femenino (2-0) / BRENDA DÍAZ

Javi Viso

Javi Viso

El Gijón Femenino se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Federación femenina tras caer derrotado ante el Barcelona C en la eliminatoria de play-off. Tras el 2-2 de la ida en La Cruz, el filial azulgrana, el rival más temido en la fase de ascenso, venció por 2-0, colocando el 4-2 definitivo en el global. Las gijonesas llegaban invictas a la cita, no habían perdido en toda la temporada, pero no pudieron con una de las mejores canteras del país. Los únicos equipos asturianos que estarán en Segunda RFEF serán Oviedo y Sporting.

En juego no había solo un ascenso, sino tres. Además del salto de nivel que hubiese implicado subir a la Segunda Federación, el filial y el equipo C estaban condicionados por el primer equipo. En caso de ganar en Barcelona, el Gijón Femenino hubiese promocionado a sus tres principales equipos, aunque finalmente no será así. El Gijón Femenino es uno de los referentes del fútbol femenino en Asturias. Con 150 futbolistas y hasta once equipos en su estructura, solo el Real Oviedo le supera. Hace diez años firmaron un convenio con el Ceares, trabajan de forma conjunta y además juegan en La Cruz, lo que también ayuda en su visibilidad.

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