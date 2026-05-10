El equipo asturiano que lleva más de un año sin perder y que puede igualar esta tarde a Oviedo y Sporting: la hazaña del Gijón Femenino

Pocos equipos en Asturias pueden presumir de llevar más de un año sin perder. Uno de ellos es el Gijón Femenino, que está a un solo paso de hacer historia y ponerse a la altura de Oviedo y Sporting como uno de los mayores referentes del fútbol femenino en Asturias. El cuadro gijonés se juega esta tarde el ascenso a Segunda Federación ante el Barcelona C (18:00 horas) y, tras el 2-2 de la ida en La Cruz, todo está abierto. “Si al final conseguimos dar la campanada, sería para poner un monumento al equipo”, admite Miguelín Fernández, el entrenador.

En juego no hay solo un ascenso, sino tres. Además del salto de nivel que implicaría subir a la Segunda Federación, el filial y el equipo C están condicionados por el primer equipo. En caso de ganar en Barcelona, el Gijón Femenino conseguiría promocionar a sus tres principales equipos, un hito que no hace más que reforzar su gran trabajo íntegramente en el fútbol femenino. “El respeto y la pasión que se siente por el fútbol femenino aquí hay pocos sitios en los que puedas encontrar algo igual”, confiesa Lucía Hernández, una de las capitanas del equipo.

En la presente temporada, el equipo gijonés finalizó primero en Tercera Federación con 16 triunfos y solo dos empates, ambos a domicilio ante los filiales de Oviedo y Sporting. “La temporada ha sido increíble, nunca es fácil no perder”, destaca Miguelín Fernández, que ya consiguió ascender al equipo desde regional la temporada anterior. Con ese primer puesto, el Gijón Femenino se clasificó para la promoción, en la que le tocó “el gordo” del sorteo: el Barcelona C. “Hemos tenido muy mala suerte en el sorteo, seguramente otros ocho o diez equipos nos hubieran dado más posibilidades de ascenso”, reconoce el técnico, mientras que Hernández explica cómo se vivió en el vestuario. “Cuando llegué al vestuario había caras de algo de susto porque era el que nadie quería que tocase, pero nos hemos quitado la presión”.

Una de las que más tiempo lleva en el Gijón Femenino es la primera capitana, Sara Treviño, que acumula catorce años en el club. Para ella es muy especial lo que está viviendo y “el ascenso lo significa todo”, por ello trata de ser positiva y poner en valor el resultado de la ida, ese 2-2 en La Cruz. Todos confiesan que sus familiares y amigos esperaban que la eliminatoria se hubiese decidido en dicho encuentro, pero las gijonesas llegan vivas a la vuelta. “Nos refuerza porque vamos con todas las opciones a Barcelona y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Tenemos muy bien trabajado el partido”, prosigue Treviño.

Tras comprobar que se puede plantar cara a una de las mejores canteras de España, el Gijón Femenino tiene que dar un paso más en la ciudad deportiva blaugrana. “Hay que demostrar que llevamos mucho tiempo sin perder por algo”, dice Fernández, que explica las claves del encuentro. “Tenemos que estar concentradas, llegar al minuto 70 con vida y aprovechar nuestras opciones a balón parado y al contraataque”. Mientras que Hernández va un paso más allá: “El fútbol se juega con las piernas, pero también se juega con la cabeza y con el corazón. Es ahí donde no nos puede ganar nadie, ni a intensidad ni a ganas”, afirma.

El Gijón Femenino es uno de los referentes del fútbol femenino en Asturias. Con 150 futbolistas y hasta once equipos en su estructura, solo el Real Oviedo le supera. Hace diez años firmaron un convenio con el Ceares, trabajan de forma conjunta y además juegan en La Cruz, lo que también ayuda en su visibilidad. “Me llevé una sorpresa muy grande cuando llegué. Hay muy buena cantera y está todo muy bien organizado”, admite Fernández.

Noticias relacionadas

A escasas horas del duelo, más que presión hay ganas de afrontar un partido que es un premio a toda la temporada. “El trabajo ya está hecho, ahora solo queda disfrutar. No hay nada que perder”, dicen desde el club. “Para mí lograr el ascenso sería un sueño porque estaríamos en la misma categoría que los mejores equipos asturianos”, afirma Hernández, mientras que Treviño destaca la importancia que tendría “para atraer futbolistas mejores”. Eso sí, nada de lo que pase en Barcelona impedirá que estén orgullosas de lo que han logrado. “Si sale mal y no ascendemos no sería un fracaso, volveríamos muy felices a Gijón por todo el trabajo que hemos realizado”, concluye la capitana Treviño.