El filial del Granollers, rival del Confía Base en la eliminatoria por la salvación en Plata de balonmano
El conjunto ovetense jugará el partido de ida en la localidad catalana el miércoles 20 de mayo y disputará la vuelta en el polideportivo de Vallobín el sábado 23
El KH7 Granollers, filial del histórico equipo de la División de Honor de balonmano, será el rival al que tendrá que enfrentarse el Confía Base Oviedo en la eliminatoria por la permanencia en Plata. El formato es sencillo: un partido de ida y uno de vuelta con marcador acumulable; el que gane jugará la próxima campaña en la segunda categoría del balonmano masculino español y el que pierda lo hará en Primera Nacional. La principal ventaja del equipo asturiano es que, como conjunto de superior categoría, el choque de vuelta tendrá lugar en su pista. El encuentro en Granollers se celebrará el miércoles 20 de mayo y el que se disputará en el polideportivo de Vallobín será el sábado 23, en ambos casos con la hora aún por confirmar.
El filial del equipo de Asobal terminó como mejor segundo clasificado de los tres grupos de las fases de ascenso de Primera Nacional, al sumar cinco puntos –dos victorias ante Elda y Bathco Torrelavega B y un empate frente a Los Dólmenes Antequera, equipo que finalmente ascendió por una mejor diferencia de goles. En Liga, KH7 Granollers fue el líder del grupo D de Primera Nacional en la temporada regular, al terminar los 30 encuentros con un balance de 22 triunfos, tres empates y cinco derrotas.
El Confía Base, tras una temporada de muchos altibajos y contratiempos, eludió el descenso directo tras sumar dos triunfos consecutivos contra el Trops Málaga y el Soria, pero perdió los dos últimos compromisos ligueros (el último este sábado contra el Barça Atlètic), lo que, unido a sendos triunfos del Contazara Zaragoza, le condenó al cuarto puesto por la cola de la División de Honor Plata y, por tanto, a disputar la eliminatoria por la salvación. Por el camino el equipo cambió de entrenador, llegando Juan Moreno en sustitución de Daniel Bandrés.
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