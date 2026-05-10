¡Final de locura en la Tercera asturiana! así queda el descenso, con un equipo aún en el alambre

La última jornada de Tercera Federación no dejó indiferente a nadie. Con el play-off ya cerrado, todos los ojos se centraban en el descenso, que estaba muy abierto. La locura máxima se vivió en Santa Cruz, con un Gijón Industrial que logró la permanencia en el descuento tras golear al Colunga (6-2) y conseguir un mejor golaveraje general que el Lenense, que, con los mismos 32 puntos que los gijoneses, descenderán a Primera Asturfútbol por arrastre si ninguno de los asturianos consigue el ascenso a Segunda Federación.

Llegaba con ventaja el Lenense, que cayó derrotado por la mínima ante el Sporting Atlético (0-1) en El Sotón. Para poder superarles en la clasificación, el Industrial necesitaba recortar cuatro goles en el golaveraje general y lo consiguió gracias al tanto de Saha en el tiempo añadido, lo que llevó a la euforia total en el estadio fabril.

Con el Lenense aún en el alambre, los que sí que han confirmado su descenso han sido el Tuilla y el Navarro. Los primeros cayeron derrotados ante el Caudal (1-3), mientras que el Navarro cumplió con su cometido en casa ante el Mosconia (3-1). Sin embargo, el triunfo fabril les condenó.

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Tras el descenso del Lealtad y Langreo a Tercera, un equipo más caería a Primera Asturfútbol por arrastre, una situación que afecta al Lenense, que en condiciones normales no bajaría. Lo único que puede salvar al equipo de Pola de Lena es que uno de los clubes de play-off consiga ascender en las próximas semanas, lo que equilibraría de nuevo la balanza.