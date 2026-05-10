Joel Álvarez se topa con un futuro aspirante al título: Amosov somete al asturiano en el segundo asalto

El gijonés Joel Álvarez no pudo dar el golpe sobre la mesa que llevaba meses persiguiendo. El Fenómeno cayó por sumisión ante el ucraniano Yaroslav Amosov en el segundo asalto, cuando apenas había transcurrido minuto y medio, víctima de un triángulo de brazo que llegó tras un derribo demoledor. Una pelea incontestable, en la que la superioridad del excampeón de Bellator no permitió al asturiano seguir nada de su plan y dejó muy poca discusión sobre quién era el peleador con más argumentos para aspirar, a corto plazo, al cinturón del peso wélter de la UFC.

Álvarez salió al escenario con su ya típica canción del mariachi, corriendo, animado, acompañado por Enrique Wasabi y por El Patrón, Borja Álvarez, su entrenador del gimnasio Tibet de Gijón. Todo el ejército de Pancho Villa, camino del octógono. Una vez arriba, con sus inconfundibles calzones amarillos, Joel se mostró tranquilo. Calmado. Y cuando Bruce Buffer cantó su nombre y arrancó la pelea, se notó algo que no siempre se ha visto en sus primeras citas en la UFC: madurez. Donde antes había explosividad inmediata, ahora hubo estudio. Donde antes había impulso, ahora hubo paciencia.

El gijonés salió midiendo con varios jabs flojos, guardando distancia, consciente del poderío que Amosov atesora cuando la pelea cae al suelo. Pero el primer cara a cara dejó claro que el ucraniano también tenía argumentos arriba. Ambos peleadores se conectaron golpes y Amosov, en cuanto notó el poder de las manos del asturiano, decidió cambiar de plan. Derribó a El Fenómeno con una facilidad preocupante. Joel logró levantarse al cabo de medio minuto, pero apenas pudo respirar: el ucraniano siguió controlando la lucha y firmó algo más de cuatro minutos de dominio absoluto en el primer asalto. Una superioridad asfixiante, propia de un peleador de élite, pese a llevar solo una pelea previa en la UFC, aquella victoria ante Neil Magny.

En la esquina, El Patrón y Wasabi tenían claro el plan para el segundo asalto: presionar, boxear hacia adelante, ganar el round sí o sí, porque en una pelea a tres asaltos no quedaba otra. Joel sabe pelear en el suelo, tiene muchas sumisiones en su récord, pero su gran fuerte siempre ha sido el striking desde la distancia. Y así arrancó el asalto. El gijonés conectó un par de directos con la derecha que hicieron tambalearse a Amosov, en lo que parecía el inicio de una posible reacción. Pero el ucraniano, otra vez al notar el poder de las manos del asturiano, no dudó: cuajó un derribo espectacular, levantando a Joel por el aire como si fuese un saco de plumas y estampándolo contra la lona. En cuanto cayó, fue cuestión de segundos. Brazo al cuello, triángulo de brazo perfecto y un Joel que apenas tardó tres segundos en tapear para rendirse.

La pelea recuerda mucho a aquella que el gijonés disputó en su día contra Tsarukyan en el peso ligero. Una derrota dura, sí, pero ante un peleador llamado a aspirar al cinturón en muy poco tiempo, como prontp lo hará el armenio. Y ese es precisamente uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando Joel Álvarez en su carrera dentro de la UFC. Cada vez que se acerca al top 15, ya sea por decisión de la compañía estadounidense o de su manager, se le ofrecen rivales de una magnitud muy superior a un combate puente. No es que le emparejen con un top 15: es que le emparejan con prospectos de futuro campeón. Y así, dar el salto definitivo se vuelve una empresa especialmente complicada.

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Aun así, el asturiano sigue acreditando un nivel suficiente para pelear por meterse en el ranking de la categoría. Esta derrota no debería suponer una caída traumática en su trayectoria, sino, más bien, un nuevo capítulo de mala fortuna en cuanto a los rivales que le ofrecen. Habrá que ver ahora qué peleas le pone la UFC en el horizonte y cuánto tiempo le queda en la compañía. Lo único que parece claro es que no tardará mucho en volver a pelear: el desgaste físico ha sido mínimo y el gijonés ha salido prácticamente sano del enfrentamiento. La oportunidad volverá. Y El Fenómeno, fiel a su perfil de obrero de la UFC, volverá a estar listo para perseguirla.