Pablo Ribeiro y Arai Elordui lideran el talento asturiano en el Campeonato de España de kárate

Cerca de mil karatekas de toda España llenan de kimonos blancos y cinturones de todos los colores las ocho pistas instaladas en el Palacio de los Deportes de Oviedo para una de las citas más importantes del calendario infantil: el Campeonato de España infantil de kárate y parakárate. Y entre tanto competidor, la delegación asturiana volvió a dejar claro que el karate regional atraviesa uno de sus mejores momentos.

La competición arrancó desde primera hora de la mañana de ayer y el ambiente era el de las grandes ocasiones. Asturias acudió con una representación de casi 70 karatekas infantiles, además de árbitros, seleccionadores y personal de organización.

Rufo Fernández, presidente de la Federación Asturiana, explicaba el enorme despliegue que supone organizar un campeonato de estas dimensiones. "Esto se organiza desde la Federación Española y nosotros colaboramos con personal de aquí. Hay mucha gente de staff que viene de la nacional, pero todo el montaje y buena parte de la organización corre a cuenta de la Federación Asturiana", señalaba.

El campeonato presenta además una imagen novedosa. "Es la primera vez que se hace así. Hemos montado un fotocall digital con casi 30 pantallas y todas las pantallas LED de los tatamis. Además, el campeonato se está realizando en ocho tatamis porque si no, con casi mil competidores, nos iríamos a muchísimas horas", añadía Fernández.

Entre todos esos jóvenes deportistas estaban también algunos de los protagonistas más ilusionados del torneo. Uno de ellos era Pablo Ribeiro Cabal, karateca de Llanera de tan solo ocho años. Con una sonrisa tímida y todavía emocionado tras competir, resumía su día con total naturalidad: "He quedado segundo en kumite esta mañana". Pablo explicaba orgulloso que tuvo que enfrentarse "contra muchos niños" y que la competición "se dio muy bien".

A pesar de su corta edad, el joven asturiano ya tiene una rutina de auténtico deportista de élite. "Llevo haciendo kárate cuatro años, me gusta mucho. Entreno cinco días a la semana, de cinco a siete de la tarde", relataba. Y cuando termina el entrenamiento, todavía queda tiempo para cumplir con el colegio. "Los deberes los hago al llegar a casa", contaba entre risas.

También destacaba entre los competidores Arai Elordui, de siete años. La karateca consiguió un tercer puesto en la jornada matinal y afrontaba su primer campeonato nacional sin apenas nervios. Arai prácticamente nació rodeada de kárate. "Nací, mis padres estaban haciendo kárate todo el rato y entonces yo también lo hago", explicaba orgullosa. Su dedicación impresiona incluso a los adultos. "Entreno los siete días de la semana, porque cuando está lloviendo entreno en casa", contaba de carrerilla.

El kárate asturiano se consolida entre los mejores de España

Más allá de las medallas, el campeonato volvió a demostrar el enorme crecimiento del kárate asturiano en los últimos años. Rufo Fernández aseguraba que Asturias ya compite de tú a tú con las grandes potencias nacionales. "Ahora mismo estamos entre las tres federaciones más potentes de España", afirmaba con orgullo.

El dirigente reconocía, eso sí, la enorme igualdad que existe en categorías infantiles. "Aquí una medalla cambia muchísimo la clasificación. Esta mañana perdimos tres finales; si hubieran sido tres oros estaríamos entre los dos primeros y con tres platas igual acabas octavo o noveno", analizaba.

Fernández insistía además en la importancia de este tipo de campeonatos para el futuro del deporte. "Estos infantiles son el relevo generacional. Son los que dentro de unos años estarán arriba", explicaba.

La competición continuará durante toda la jornada del domingo con más combates y también con la presencia del parakárate, una disciplina cada vez más visible dentro del campeonato.

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Tras estas intensas jornadas, Oviedo vuelve a confirmar su capacidad para albergar grandes eventos deportivos y Asturias demuestra, una vez más, que el karate regional sigue creciendo a golpe de esfuerzo, disciplina y talento joven.