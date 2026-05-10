Una permanencia en el descuento, un equipo en la cuerda floja y la promoción ya confirmada: así ha sido la última jornada del grupo asturiano en Tercera Federación

La última jornada de Tercera Federación no dejó indiferente a nadie. Con el play-off ya cerrado, todos los ojos se centraban en el descenso, que estaba muy abierto. La locura máxima se vivió en Santa Cruz, con un Gijón Industrial que logró la permanencia en el descuento tras golear al Colunga (6-2) y conseguir un mejor golaveraje general que el Lenense, que, con los mismos 32 puntos que los gijoneses, descenderán a Primera Asturfútbol por arrastre si ninguno de los asturianos consigue el ascenso a Segunda Federación. Al Lenense le acompañan el Navarro, Tuilla y Titánico. Por otro lado, a partir de la próxima semana se disputará la promoción de ascenso. El Mosconia recibe al Covadonga y el Caudal al Sporting Atlético.

El Titánico se despide de Tercera con un gran triunfo

COVADONGA 0-2 TITÁNICO Covadonga: Javi (1), Pablo Secades (s.c.), Emilio Morilla (1), Sergio Madrigal 1), Miguel (1), Bauti (1), Xurde (1), Sergio Arias, Álex Arias, Thompson (1) y Guille Cueto (1). Cambios: Vicente (2) por Pablo Secades, min. 16. Pablo Tineo (2) por Álex Arias, min. 46. Michel Secades (1) por Xurde, min. 46. Aitor Elena (1) por Sergio Arias, min. 60. Nacho Bengoa (1) por Emilio Morilla, min. 80. Titánico: Pablo (3), Pablo Flores (2), Nicolás (2), Álvaro (2), Mati (2), Joan Vilches (2), Pablo Fornal (2), Jairo (2), Eloy Ordóñez (2), Ian (2) y Samu Armayor (3). Cambios: Pablo Maky (1) por Eloy Ordóñez, min. 68. Sergio (1) por Ian, min. 65. Álex Hernández (s.c.) por Pablo Fornal, min. 88. Adrián (s.c.) por Samu Armayor, min. 88. Goles: 0-1, min. 20: Samu Armayor. 0-2, min. 68: Samu Armayor. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó a los locales Vicente y Nacho Bengoa. Álvarez Rabanal: unos 130 espectadores.

A. Arango | Oviedo

El Titánico, colista y descendido desde hace semanas, se despidió por todo lo alto de la Tercera Federación. Los de Román Cándano consiguieron su primera victoria de la temporada a domicilio ante un Covadonga que estaba con la cabeza puesta en el play-off de ascenso. Eso sí, pese a la victoria por 0-2, el más destacado de los visitantes fue el guardameta Pablo, que mantuvo a su equipo con hasta tres grandes intervenciones en el primer tiempo.

El Titánico consiguió ponerse por delante antes del ecuador del primer tiempo gracias a un tanto de Samu Armayor, que se impuso dentro del área a la zaga rival. El Cova, más espeso de lo habitual, dominaba el balón, pero en sus acercamientos se encontró con un gran Pablo. Antes del tanto, los locales sufrieron la lesión de Pablo Secades, sustituido por Vicente.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro visitante consiguió ampliar la renta. De nuevo fue Samu Armayor el que supo aprovechar su oportunidad para batir a Javi y poner tierra de por medio en el marcador.Lo que, curiosamente, también supuso la primera derrota de la temporada para el Cova en el Álvarez Rabanal.

Con varias rotaciones pensando ya en la promoción, los locales tuvieron otro percance con la lesión de Miguel González cuando ya habían realizado los cinco cambios, por lo que tuvieron que jugar los últimos minutos con un futbolista menos.

Pese al resultado, el conjunto de David González cierra la temporada regular en la segunda posición con 80 puntos y ya tiene la mente puesta en el encuentro de la próxima semana ante el Mosconia en el Marqués de la Vega de Anzo, en lo que será la ida de las semifinales del play-off, en un horario aún por determinar.

El Tuilla dice adiós a Tercera ante un buen Caudal

TUILLA 1-3 CAUDAL Tuilla: Guillermo (1); Vallaure (1), Saiz (1), Galo (1), Diego (1), Monasterio (2), Kang (1), Flores (1), Mundaka (1), Mariscal (2) y Enri (1). Cambios: Guti (1) por Galo, min. 73; Naya (1) por Flores, min. 73; Rober (1) por Diego, min. 73; Pascali (1) por Guillermo, min. 73; Isra (1) por Kang, min. 73. Caudal: Álex (2); Trabanco (1), Albuquerque (1), Mario Sánchez (1), Borja (2), Noya (2), Diego Boza (3), Porto (2), Obadiya (1), Jairo Cárcaba (1) y Acerete (2). Cambios: Vicente (1) por Mario Sánchez, min. 45; Iván Elena (2) por Acerete, min. 45; Sergio Ordóñez (1) por Trabanco, min. 59; Montequín (1) por Diego Boza, min. 62; Claudio Medina (1) por Porto, min. 75. Goles: 1-0, min. 5: Monasterio. 1-1, min. 11: Diego Boza. 1-2, min. 22: Acerete. 1-3, min. 52: Iván Elena. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó al local Enri. El Candín: 200 espectadores.

C. San Miguel | Tuilla

El Tuilla se despidió de la categoría con una derrota por 1-3 ante el Caudal, aunque firmó un buen inicio de partido. El conjunto local, consciente de que podía alcanzar la cuarta plaza por la cola y mantenerse en la pelea por evitar el descenso, salió con intensidad, presionó arriba y buscó la portería rival desde los primeros minutos.

Ese empuje tuvo premio muy pronto. En el minuto 5, una jugada nacida de un robo de Diego acabó con el balón en Galo, que envió en largo para Monasterio. El atacante ganó la acción a Albuquerque y definió cruzado para hacer el 1-0. El tanto reforzó al Tuilla, que encontró en ese arranque el escenario que necesitaba para creer en sus opciones.

Sin embargo, la reacción del Caudal no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, Diego Boza firmó el empate y devolvió la igualdad al marcador. El Tuilla trató de rehacerse y siguió buscando recuperar la ventaja, pero el Caudal fue ganando presencia con el paso de los minutos.

El golpe más duro para los locales llegó en el minuto 22, cuando Acerete transformó una falta directa desde fuera del área para establecer el 1-2. A partir de ahí, el Caudal impuso su mayor serenidad y manejó mejor los tiempos del encuentro ante un Tuilla que fue perdiendo claridad y se fue replegando, más víctima de los nervios que del juego.

Tras el descanso, el Caudal volvió a golpear pronto. Iván Elena, que había entrado en la segunda parte, hizo el 1-3 en el minuto 52 y dejó el partido muy cuesta arriba para el Tuilla. El equipo local lo intentó hasta el final, pero ya no encontró la manera de inquietar con claridad a un rival que supo administrar su ventaja.

El marcador no se movió más y el 1-3 certificó el descenso matemático del Tuilla a Primera Asturfútbol. El conjunto de El Candín pagó caros sus momentos de desconexión después de un prometedor inicio de partido. Un histórico de Tercera Federación, que llegó a disputar promociones de ascenso, tratará de que su paso por la nueva categoría sea solo de una temporada.

Fin ideal a un gran curso del San Martín

SAN MARTÍN 1-0 LLANES San Martín: Adrián Hevia (1); David Vega (1), Secades (1), Camblor (1), Revuelta (1), Jota (1), Baragaño (1), Jairo Santos (1), Felipe Cigales (1), Aitor Macías (1) y Diego (1). Cambios: Biforcos (1) por Jota, min. 60. Marco (1) por Diego López, min. 60. Mateo (1) por Baragaño, min. 75. Iago (1) por Javi Revuelta, min. 75. Llanes: Javi Morán (1);_Hugo Muñoz (1), Pablo Álvarez (1), Iván (1), Richi (1), Arturín (1), Álvaro (1), Álex (1), Pablo Maya (1), Javi Huerta (1) y Borja Llaca (1). Cambios: Ivanchu (1) por Javi Huerta, min. 46. Bamba (1) por Hugo Muñoz, min. 71. Ferreira (1) por Arturín, min. 71. Canal (1) por Álex, min. 71. Wade (s.c.) por Iván, min. 87. El gol: 1-0, min.44: Jairo Santos, de penalti. Árbitro: Jorge Hernández Cortina (Gijón). Amonestó al local Camblor. El Florán: unos 200 espectadores.

Luis A. Martín | Sotrondio (SMRA)

El San Martín cierra una temporada fantástica con una merecida victoria ante el Llanes gracias a un tanto de penalti. El San Martín confirma así una muy meritoria sexta plaza.

Kasse decide ante un competitivo Praviano

PRAVIANO 1-2 L’ENTREGU CD Praviano: David (2); Trapiello (2), Dani Lara (2), Bertín (2), Fer Villar (2), Del Oso (2), Argüelles (2), Gayol (2), Pastur (2), Cipleu (3) y Marqueta (2). Cambios: Iza (2) por Bertín, min. 64; Beberide (2) por Marqueta, min. 64; Gabancho (2) por Cipleu, min. 70, y Pablo (2) por Fer Villar, min. 70. L’Entregu CF: Nico (2); Figar (2), Meaurio (2), Meana (2), Javi Gutiérrez (2), Pereira (2), Fran Álvarez (2), Leyder (3), Canal (2), Avanzini (2) y César (3). Cambios: Vigil (2) por Pereira, min. 33; Ardura (2) por Nico, min. 46; Kasse (2) por Meaurio, min. 53; Nayin (s. c.) por Javi Gutiérrez, min. 82, y Trapiello (s. c.) por Canal, min. 82. Goles: 0-1, min. 43: César, de penalti. 1-1, min. 48: Cipleu. 1-2, min. 65: Kasse. Árbitro: Bastián San Juan (Gijón). Amonestó a los locales Argüelles (min. 27), Marqueta (min. 43), Fer Villar (min. 65) y Beberide (min. 84), y al visitante Leyder (min. 53). Santa Catalina: 300 espectadores.

Nacho Fernández | Pravia

El Praviano cayó por 1-2 ante L’Entregu en Santa Catalina en un encuentro intenso, igualado y con alternativas para ambos equipos. El choque comenzó con ritmo, con los locales tratando de llevar la iniciativa y los visitantes buscando peligro en cada transición, especialmente por medio de Leyder y César. L’Entregu golpeó antes del descanso con un penalti transformado por César en el minuto 43.

Tras la reanudación, el conjunto local reaccionó de inmediato. Cipleu estableció el empate en el minuto 48 y devolvió la emoción al partido. El duelo entró entonces en una fase de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria. El premio fue para L’Entregu, que encontró el 1-2 en el minuto 65 por medio de Kasse. El Praviano empujó hasta el final, pero los visitantes defendieron con orden su ventaja.

El Navarro gana al Mosconia, pero pierde la categoría

NAVARRO 3-1 MOSCONIA Navarro: Mateo (1);_Hugo (1), Javi (1), Pablo (2), Sergín (1), Ofón (2), Castro (2), Manu Ameijide (2), Albertín (2), Adrián (2) y Josín_(1). Cambios: Quiro (1) por Manu Ameijide, min. 59. Raúl (1) por Josín, min. 59. Jacobo (1) por Albertín, min. 59. Welli (1) por Ofón, min. 68. Jandro (s.c.) por Castro, min. 74. Mosconia: Guillermo (1);_Gonzalo (2), Eddy Sidi (1), Isma Fagir (2), Maxim (1), Javi Perera (1), Morcillo (1), Leiza (2), Calzón (1), Jani (1) y Campomanes (1). Cambios:_Ares (1)_por Jani, min. 53. Berlanga (1) por Campomanes, min. 53. Alba (1) por Sidi, min. 57. Izan (1) por Morcillo, min. 57. Mansilla (s.c.) por Calzón, min. 77. Goles: 1-0, min. 10:_Albertín. 2-0, min. 49:_Ofón. 3-0, min. 58:_Manu Ameijide. 3-1, min. 87:_Isma_Fagir. Árbitro:_Rubén Darío Peraleda (Gijón). Sin tarjetas. Tabiella: unos 250 espectadores.

M. Ruiz | Avilés

Lo tenía muy complicado el Navarro para evitar el descenso en esta última jornada, pero al menos hizo su parte, ganó al Mosconia y se quedó a la espera de que fallara el Gijón Industrial, algo que no sucedió. El equipo de Valliniello baja así a Primera Asturfútbol.

A pesar de la tensión del encuentro, el Navarro salió bastante bien al campo y jugó un buen primer tiempo, en el que además de marcar un gol llegó bastante a campo contrario y dispuso de dos ocasiones claras, de Castro y de Pablo, para haber aumentado su renta. El primer tanto llegó tras un mal despeje de la defensa que Albertín solo tuvo que empujar cuando solo habían pasado diez minutos de partido.

Al Mosconia se le notó sin chispa, más pensando en la eliminatoria de promoción que en el partido de Tabiella. El segundo tanto llegó nada más comenzar la segunda parte, con un golazo por la escuadra de Ofón. El tercero fue un regalo del portero visitante al intentar despejar un balón, que golpeó mal, se fue hacia su propia portería y Manu Ameijide solo tuvo que empujarla.

De ahí al final, con los dos equipos relajados, solo hubo una llegada y supuso el único tanto del Mosconia. Fue en una acción de Leiza, que centró al segundo palo y marcó de cabeza Isma Fagir llegando al segundo palo. El Mosconia jugará este fin de semana en el campo del Covadonga la ida de la primera ronda de la fase regional de la promoción de ascenso.

El Lenense paga cara su derrota ante el Sporting Atlético

LENENSE 0-1 SPORTING ATLÉTICO Lenense: Pelayo (2);_Iago Delgado (2), Álex Blanco (2), Jorge González (3), Tall (3), Filip (2), Pablo Sánchez (2), Korka (2), Lucas Rodríguez (2), Momo (3) y Vicente Carreño (2). Cambios: Dani Pérez (1) por Pablo Sánchez, min. 75. Álex Abril (s.c.) por Vicente Carreño, min. 81. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (3);_Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Adrián_Sancho (2), Álex Diego (1), Matabuena (2), Enol Prendes (1), Loki (1), Bruno Rubio (2), Christian_Ferreres (2) y Mario Bustos (2). Cambios:_Álex Lozano (1) por Loki, min. 62. Josuha Mancha (1) por Christian_Ferreres, min. 62. Mario Fernández (1) por Mario Bustos, min. 70. Gol:_0-1, min. 37:_Lussenhoff. Árbitro: Claudio Fernández García (Oviedo). Amonestó a Iago Delgado. Finstral-El Sotón: unos 500 espectadores.

D. Ruiz | Pola de Lena

El Lenense se jugaba mucho ante el Sporting Atlético y cayó ante un filial rojiblanco que tuvo a su guardameta Mario Ordóñez como la figura del partido, impidiendo al equipo local sacar algo positivo del choque. Los de Pola de Lena llegaban con ventaja, pero el Gijón Industrial, con su goleada (6-2 ante el Colunga) fue capaz de recortarle los cinco goles de diferencia en el goal average general, metiendo al Lenense en descenso. La primera clara llegaría en el 17’, con un cabezazo de Pablo Sánchez en el que Mario sacó el balón cuando ya prácticamente se cantaba el gol. Unos minutos después llegó el gol tras un saque de esquina botado por Christian Ferrreres cuyo rechace aprovecha Lussenhoff para, con la derecha, pegar arriba fuera del alcance del meta local.

Tras el paso vestuarios, el Lenense fue a por la igualada y a la hora de juego el delantero Momo, tras marcharse de dos contrarios, se plantó ante Mario y lanzó un fuerte chut por abajo a la derecha del meta del cuadro gijonés, que volvió a sacar el balón con el pie.

El Sporting Atlético, tras una llegada de_Mario Bustos, con una caída dentro del área que el colegiado no percibió como penalti, y un tiro lejano en el minuto 76 de Enol_Prendes que sale rozando el palo de Pelayo.

Tras el descenso del Lealtad y Langreo a Tercera, un equipo más caería a Primera Asturfútbol por arrastre, una situación que afecta al Lenense, que en condiciones normales no bajaría. Lo único que puede salvar al equipo de Pola de Lena es que uno de los clubes de play-off consiga ascender en las próximas semanas, lo que equilibraría de nuevo la balanza. Uno de los que le puede ayudar es, precisamente, el filial rojiblanco, que acabó tercero y se medirá al Caudal en el play-off, con la vuelta en Mareo.

El Gijón Industrial consigue la permanencia tras una épica goleada

GIJÓN INDUSTRIAL 6-2 COLUNGA Gijón Industrial: Raúl (1); Quintín (2), Landry (3), Gonzalo (1), Chery (3), Borja Prieto (3), Rueda (3), Saúl (2), Illán (2), Igor (3) y Saha (2). Cambios: Álvaro (1) por Saúl, min. 74; Enzo Rucheu (1) por Igor, min. 81; y Adri (1) por Gonzalo, min. 81. Colunga: Tesouro (1); Santi (1), Saúl (1), Abel (1), Jandro (2), Nico (1), Rubén (1), Nelson (2), David (1), Juanse (1) y Rodrigo (1). Cambios: Guille (1) por Abel, min. 68; Abraham (1) por David, min. 76; y Miguel (1) por Rodrigo, min. 76. Goles: 1-0, min. 12: Borja Prieto. 1-1, min. 16: Jandro. 2-1, min. 31: Borja Prieto. 3-1, min. 41: Gonzalo. 4-1, min. 56: Rueda. 4-2, min. 69: Rodrigo. 5-2, min. 84: Adri. 6-2, min. 91: Saha. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó a los locales Igor y Quintín, y a los visitantes Rodrigo, Nelson y David. Expulsó con roja directa Javier García, segundo entrenador del Colunga, en el 65 y por doble amarilla a Nelson en el 68. Santa Cruz: 550 espectadores.

Mon cano | Gijón

El Gijón Industrial seguirá en Tercera tras ganar al Colunga en el último partido de Liga. El conjunto local necesitaba cumplir en su partido, que perdiera el Lenense y recortarle cinco goles al conjunto de Pola de Lena en el goal average general:_ellos ganaron por cuatro y el Lenense perdió por la mínima, por lo que todo se dio a su favor. Lo consiguió, además, de forma agónica gracias al tanto de Saha en el tiempo añadido, que puso el 6-2 definitivo.

El conjunto fabril salió con fuerza y en el minuto 4 Igor tuvo la primera ocasión en un mano a mano ante Tesouro, que respondió con una gran parada. Replicó el Colunga en una contra de Nico, pero Raúl evitó el gol con una buena parada. En el 12, una falta directa al borde del área permitió a Borja Prieto abrir el marcador con un disparo ajustado al poste.

El Colunga reaccionó pronto y Jandro empató en el minuto 16 con un tiro raso desde la frontal. Durante varios minutos el encuentro estuvo abierto, con ocasiones en las dos áreas. En el minuto 30, una internada de Igor por la derecha acabó en penalti de Rubén sobre Landry. Borja Prieto transformó la pena máxima para hacer el 2-1.

El equipo local aumentó su renta en el 41 tras un córner de Borja Prieto. La defensa rechazó, el balón volvió a Borja, que centró al segundo palo, Saha devolvió de cabeza al área y Gonzalo marcó también de cabeza. Antes del descanso, Illán rozó el cuarto con un remate que se dio en el larguero.

En la segunda parte, el Indus salió decidido a sentenciar. Illán tuvo dos ocasiones claras en los primeros minutos, pero Tesouro evitó el gol en una de ellas. En el minuto 56 llegó el 4-1 después de un saque de esquina de Borja Prieto y un barullo en el área que aprovechó Rueda para marcar.

El Colunga recortó distancias en el 69, cuando Rodrigo ganó la posición a su marcador y batió por alto a Raúl. Pese a jugar con uno menos, el conjunto visitante siguió llegando al área local, aunque el Indus aprovechó los espacios. En el minuto 84, Adri sorprendió a Tesouro con un disparo desde fuera del área que entró junto al palo.

En el añadido, Álvaro avanzó por la derecha y asistió a Saha, que metió la puntera dentro del área para firmar el 6-2 definitivo. El pitido final desató la fiesta local, con invasión de campo de los equipos de base para celebrar la permanencia del Gijón Industrial.

El Llanera se despide de Tercera con victoria

AVILÉS STADIUM 1-2 LLANERA Avilés Stadium: Puertas (2);_Sergio González (2), Manu Rojo (2), Arruñada (1), Bryan (1), Guardado (1), Borja López (2), Pablo Bango (2), Pelayo Cuesta (3), Mario López (1) y David Heres (1). Cambios:_Chechu Suárez (1) por Borja López, min. 62. Guerra (2) por Bango, min. 62. Danny (1) por Heres, min. 62. Remuñán (1) por Arruñada, min. 62. Conde (2) por Guardado, min. 77. Llanera: Pelli (1);_Traoré (2), Izan (1), Estébanez (2), Longo (2), Corgo (1), Dominique (2), Romaric (1), Álex Solís (2), Pedro Soler (2) y Ebea (2). Cambios: Mathieu (2) por Corgo, min. 46. Collado (1) por Estébanez, min. 46, Dani González (2) por Solís, min. 58. Viti (1) por Longo, min. 58. Robert (2) por Soler, min. 88. Goles: 0-1, min. 39:_Longo. 1-1, min. 82:_Bryan, de penalti. 1-2, min. 86:_Dani_González. Árbitro:_Valdés Díaz (Oviedo). Amonestó a Pelli. Muro de Zaro:_180 espectadores.

José Ignacio | Avilés

El Llanera comenzó dominando el encuentro, aunque aguantó bien la defensa del Avilés Stadium, que tuvo un par de aproximaciones para adelantarse, aunque el que lo consiguió fue el campeón de Liga, ya ascendido, gracias a un cabezazo de Longo tras un centro por la izquierda.

En la segunda parte, hubo algo más de igualdad, aunque el Llanera siguió manejando el encuentro. Logró igualar el_Stadium tras un penalti en un desmarque de Bryan, que encaró y regateó al portero, que lo derribó. El propio Bryan lo transformó. Y cuando parecía que el partido acababa en empate, apretó el Llanera y logró empatar.

El Ceares vence al Siero en un choque sin nada en juego

SIERO 0-2 CEARES Siero: Eric Terente (1);_Rober Villa (1), Álex Blanco (2), Edu Llosa (2), Juan_Fernández (1), Riki Navarro (1), Gamarra (1), Guille Fano (2), Dani (2), Carlos Figaredo (1) y Sergio (2). Cambios:_Nacho (1) por Gamarra, min. 46. Vigil (1) por Rober Villa, min. 46. Sené (1) por Juan, min. 60. José Santullano (1) por Riki Navarro, min. 67. Medori (1) por Sergio, min. 67. Ceares: Nacho (1);_Héctor Zuauza (2), Rafa Felgueroso (2),_Matheus (2), Pelayo Muñiz (1), Steven (2), Sandoval (1), Diego Otero (1), Pedro (2), Feito (1) y Erasmo (3). Cambios:_ Nistal (1) por Steven, min. 62. Layman (2) por Sandoval, min. 62. Hugo (2) por Pedro, min. 77. Caredo (1) por Matheus, min. 86. Deulo (1) por Otero, min. 86. Goles: 0-1, min. 64:_Matheus. 0-2, min. 90:_Erasmo. Árbitro:_Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Rober Villa,_Edu Llosa y_Sergio, y por el Ceares a Matheus y Steven. El Bayu:_unos 450 espectaores.

Jaime Río | Pola de Siero

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El Ceares se impuso en el campo del Siero en un partido en el que no había nada en juego. Y se notó. El partido lo dominó el equipo de Gijón, pero sin muchas ocasiones. El Siero, tan solo logró inquietar a su rival cuando conseguía combinar con Edu Llosa y Riki, aunque en ninguna ocasión lograron finalizar sus acciones. Los dos goles llegaron en la segunda parte, los dos de cabeza, el primero en un córner que remató Matheus muy solo al borde del área pequeña. El segundo fue de Erasmo, que tuvo varias en el partido, y acabó logrando el premio casi al final del encuentro.