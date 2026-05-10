La rajada del periodista Heri Frade contra el Colunga: “Este es el equipo que se jactaba de valores…”

El final de locura en el grupo asturiano de Tercera Federación ha provocado reacciones incluso a nivel nacional. En el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, el periodista asturiano Heri Frade mostró su indignación con el Colunga, que perdió por goleada ante el Gijón Industrial (6-2), provocando el descenso por arrastre del Lenense, club que apoya desde siempre el comunicador.

“Vaya tela de partido. Este es el equipo que se jactaba de valores y que la semana pasada puso a un portero de 70 años… (en referencia a Ángel Mateos”, expresó Frade tras el 6-2 definitivo que condenaba al Lenense. “Dieron un aroma de fin de fiesta que yo sabía que iba a acabar en esto”, prosiguió el nacido en Pola de Lena, que comentaba sus impresiones en el micrófono durante la retransmisión del Oviedo-Getafe, acompañado del también asturiano Paco González.

El Lenense, que llegaba con ventaja al inicio de la jornada, cayó derrotado por la mínima ante el Sporting Atlético (0-1) en El Sotón. Para poder superarles en la clasificación, el Industrial necesitaba recortar cuatro goles en el golaveraje general y lo consiguió gracias al tanto de Saha en el tiempo añadido, lo que llevó a la euforia total en el estadio fabril.

Noticias relacionadas

La realidad es que el Lenense aún tiene una última esperanza para mantener la categoría. Tras los descensos de Lealtad y Langreo hay un descenso más en Tercera por arrastre, por lo que el club necesitaría el ascenso de un asturiano en el play-off a Segunda Federación. Si el filial rojiblanco, Covadonga, Caudal o Mosconia lo logran, el Lenense mantendría la categoría.