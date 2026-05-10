El Telecable debe superar la desilusión de Coimbra para afrontar el gran reto de la temporada y reinar en el Palacio de los Deportes de La Guía

No hay tiempo para lamentos en el Telecable. Todavía el proceso de digerir la dura derrota en la semifinal de la WSE Champions League ante el Benfica (5-2), el conjunto fabril se esmera en rellenar la mochila de la ilusión para el reto que se le viene por delante: la Copa de la Reina, de la que será anfitrión entre el jueves 14 y el domingo 17 de mayo. El equipo gijonés tiene fijado su partido de cuartos de final el viernes, a partir de las 20 horas, frente al Palau, el rival más duro del sorteo. Con anterioridad, hacia las 16.30, diferentes colectivos de la ciudad han organizado una "Mareona del hockey" para caminar hasta el Palacio de los Deportes e ir a recibir a la plantilla y a darle ánimos en esta nueva oportunidad de agrandar su ya espectacular palmarés.

Será la primera vez que la Copa de la Reina se celebre en el Palacio de los Deportes, aunque no en Gijón. Ya hubo una en el pabellón de Mata Jove, en 2011, que se decidió a favor del Voltregá gracias a un gol de oro de Natasha Lee, ahora entrenadora del conjunto fabril. Pero el escenario de La Guía no es ajeno a las vicisitudes del Telecable, ya que ha albergado tres fases finales de la Copa de Europa. Una terminó en éxtasis para el equipo anfitrión, la de 2010; las otras dos, celebradas en 2017 y 2022, en lágrimas por una gloria que fue esquiva.

La expectación fue a más en cada una de estas citas, y en la final de hace cuatro años, aprovechando el tirón del partido del Sporting, que jugaba antes en El Molinón, entraron en el Palacio cerca de 4.000 espectadores.

Ese, el de enganchar a la ciudad, es el reto. El jueves están programados los partidos de cuartos de final Fraga/Cerdanyola (17.30 horas) y Vila-Sana/Manlleu (20 horas). El viernes, Bembibre/Bigues i Riells a las 17.30 y Telecable/Palau a las 20 horas. El sábado, las semifinales a las 16.30 y a las 19 horas. El domingo, la final a las 13 horas.

Una demostración de fuerza que acabó en trofeo en 2010

En 2010, cuando las competiciones femeninas de hockey sobre patines todavía estaban dando sus primeros pasos, el Telecable, entonces Biesca Gijón, ya era una referencia. De hecho, ya contaba con dos Copas de Europa en sus vitrinas antes de convertirse en anfitrión de la cita.

El equipo gijonés solventó la prueba con holgura. Ganó la semifinal por 6-1 al Cronenberg alemán ante 1.500 espectadores, en un choque en el que los tantos de Bárbara y Marta Soler en apenas dos minutos allanaron el camino. En la final, la víctima fue el Alcorcón, al que derrotaron por 5-2 con unos 1.700 espectadores en La Guía. Marta Soler, por dos veces, y Luchi Agudo dejaron el choque encaminado antes de que se llegara al descanso.

El Voltregá de Tasha frenó al Hostelcur en 2017

La competición europea de 2017 ya había crecido, y mejorado de calidad con la entrada en liza de los equipos catalanes. Precisamente uno de ellos, el Voltregá, fue el encargado de dar el gran disgusto a los aficionados gijoneses en La Guía. Tras superar en la semifinal al Benfica por 3-4, con un gol de oro de Marta Piquero en la prórroga, el entonces Hostelcur Gijón se vio superado en la final por el Voltregá de la gijonesa Natasha Lee, que, para más inri, fue la encargada de anotar el gol del triunfo de su equipo (0-1). Se repitió el desenlace sucedido unos meses antes en la Copa de la Reina, donde el Voltregá de Lee fue también el verdugo de las gijonesas. La afición empezaba a prender y el Palacio registró unos 2.000 espectadores por jornada.

El Palau amargó la fiesta del Telecable en 2022

Para disgusto, el que se vivió en la final four europeo que albergó el Palacio de La Guía en 2022. Las expectativas eran altas porque el Telecable contaba con un equipazo y se deshizo de un ordenado Cerdanyola en la semifinal por 4-0, con goles de Marta Piquero, Sara Lolo, Sara Roces y Mili Carrera. Fernanda Hidalgo puso el cerrojo en la portería fabril.

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Sin embargo, en la final no pudo hacerse con el triunfo, a pesar del empuje de casi 4.000 aficionados. El Palau, en el que ya jugaba la ahora componente del Telecable Mariona Colomer, supo defenderse con mucho orden y acertó en jugadas de Laura Puigdueta y Aina Florenza. Sara Lolo recortó y Nuria Almeida no pudo convertir una falta directa que hubiera supuesto la igualada.