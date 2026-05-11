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El Alimerka Oviedo Baloncesto juega por el ascenso a la ACB: fechas y horarios de su duelo ante Gipuzkoa en casa y fuera

Así es el camino a la final a cuatro del equipo asturiano de Primera FEB

Alonso Faure trata de encestar en el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Gipuzkoa Basket

Alonso Faure trata de encestar en el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Gipuzkoa Basket / Julián Rus

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto ya conoce todos los horarios de sus partidos ante el Gipuzkoa Basket en los play-off de ascenso a la ACB. El conjunto asturiano y el vasco se enfrentan por una plaza en la Final Four que se disputará los días 6 y 7 de junio en una sede aún por determinar, con una plaza en la máxima categoría en juego. La eliminatoria se resuelve al mejor de cinco partidos, por lo que el equipo que gane tres encuentros se clasificará.

Los dos primeros partidos, en San Sebastián

Los dos primeros se disputan en San Sebastián, en el polideportivo Josean Gasca. El primero de ellos se jugará el viernes, a las 19:30 horas, en el emblemático recinto vasco, con un aforo de tan solo 1.800 espectadores, algo más de lo que cabía en el polideportivo de Pumarín, en el que jugaba el OCB hasta la pasada campaña. El segundo se jugará el domingo, a las 17:00 horas, de nuevo en el Gasca.

Tras estos dos encuentros, el play-off se trasladará a Oviedo, donde se jugará el tercer partido el viernes 22 de mayo, a las 20:00 horas. En el caso de que se tenga que disputar un cuarto partido, se volverá a jugar en Oviedo, en este caso el domingo 24 de mayo, a las 17:00 horas.

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Un posible quinto partido de desempate

El único horario que falta por conocerse es el del posible quinto partido de desempate si los dos equipos acaban empatados a dos victorias tras el cuarto encuentro. En ese caso, el play-off volvería a San Sebastián, donde se jugaría el jueves 28 o el viernes 29 de mayo ese quinto y definitivo partido.

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