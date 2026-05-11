Arranca el play-off de ascenso a Segunda Federación: cruces y fechas confirmadas para la ida de semifinales

Tras poner punto y final a la liga regular el pasado domingo con una última jornada de locura, la Tercera Federación entra en modo play-off. Los cruces ya estaban confirmados desde hace semanas, a expensas únicamente de saber quién tendría el factor campo entre Caudal y Sporting Atlético, con desenlace finalmente favorable para los rojiblancos, que lograron mantener la tercera plaza.

El Covadonga, segundo, y el Mosconia, quinto, serán los encargados de abrir las semifinales del play-off de ascenso a Segunda Federación. Los ovetenses visitarán el Marqués de la Vega de Anzo el próximo domingo 17 de mayo, a las 17:00 horas.

Por su parte, el Caudal recibirá en el Hermanos Antuña al Sporting Atlético. El duelo se disputará también de domingo, a partir de las 18:30 horas. Los encuentros de vuelta aún no tienen horario confirmado, pero se jugarán el siguiente fin de semana.

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Los cálculos para el ascenso

Para lograr el ascenso, habrá que vencer esta eliminatoria y la final regional, antes de pasar al último cruce, ya a nivel nacional, en el que el equipo asturiano se medirá a un rival del grupo 10, correspondiente a la zona de Andalucía Occidental y Ceuta, que saldrá entre estos cuatro: Dos Hermanas, Atlético Central, Bollullos o Ceuta B.