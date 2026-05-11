Arranca el play-off de ascenso a Segunda Federación: cruces y fechas confirmadas para la ida de semifinales
El Covadonga visitará el Marqués de la Vega de Anzo, mientras que el Caudal recibe en casa al Sporting Atlético
Tras poner punto y final a la liga regular el pasado domingo con una última jornada de locura, la Tercera Federación entra en modo play-off. Los cruces ya estaban confirmados desde hace semanas, a expensas únicamente de saber quién tendría el factor campo entre Caudal y Sporting Atlético, con desenlace finalmente favorable para los rojiblancos, que lograron mantener la tercera plaza.
El Covadonga, segundo, y el Mosconia, quinto, serán los encargados de abrir las semifinales del play-off de ascenso a Segunda Federación. Los ovetenses visitarán el Marqués de la Vega de Anzo el próximo domingo 17 de mayo, a las 17:00 horas.
Por su parte, el Caudal recibirá en el Hermanos Antuña al Sporting Atlético. El duelo se disputará también de domingo, a partir de las 18:30 horas. Los encuentros de vuelta aún no tienen horario confirmado, pero se jugarán el siguiente fin de semana.
Los cálculos para el ascenso
Para lograr el ascenso, habrá que vencer esta eliminatoria y la final regional, antes de pasar al último cruce, ya a nivel nacional, en el que el equipo asturiano se medirá a un rival del grupo 10, correspondiente a la zona de Andalucía Occidental y Ceuta, que saldrá entre estos cuatro: Dos Hermanas, Atlético Central, Bollullos o Ceuta B.
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