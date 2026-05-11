Un arrollador Universidad alimenta el sueño de subir a la tercera categoría del baloncesto español

El Universidad de Oviedo sigue adelante en su pelea por el ascenso a Segunda FEB tras imponerse con contundencia (101-76) al Ávila Auténtica. En un pabellón del CAU abarrotado, con sillas a pie de pista, el joven equipo de Pablo Rodríguez fue un auténtico vendaval que se llevó por delante al equipo abulense desde el primer momento y hasta el pitido final.

El Marín Peixegalego, siguiente obstáculo

La siguiente parada en el camino que les puede llevar a la fase de ascenso, que se juega en una sede única, es visitar la cancha del Marín Peixegalego, de nuevo en una eliminatoria a partido único. Es cierto que se trata de un rival muy duro, que fue campeón del grupo A-B en el que compitió el propio Universidad, que acabó en tercera posición, con jugadores de la experiencia y la trayectoria del holandés Kevin van Wijk, exjugador entre otros muchos equipos del propio Oviedo Baloncesto.

Diarra domina la pintura

Pero viendo el partido que hizo el equipo estudiantil ante el Ávila Auténtica es difícil no dar algunas opciones al conjunto asturiano. Un sensacional Diarra, el más valorado del equipo, dominó la pintura, con 17 puntos, 11 rebotes y 26 créditos de valoración. Pero más allá de la capacidad de intimidación del pívot estudiantil, el Uni jugó a toda velocidad y con una gran intensidad, provocando pérdidas del rival y logrando un montón de puntos en transición que acabaron por desarmar a los de Ávila.

Un triunfo coral del equipo estudiantil

Alejandro Gómez Cabal fue el máximo anotador, con 19 puntos, cuajando un fantástico partido. Si bien, es injusto quedarse solo con una pieza en un grupo en el que todos brillaron, desde los más jóvenes, como Nico Tirador, Jorge Pérez, Marcos Bartolomé, Alejandro Miranda, Adrián Pérez, Miguel Zorrozua, Carlos Martínez o el rapidísimo Diego Cuetos, a los más veteranos, los líderes de este equipo sin freno, Raúl Quirós y Fernando Suárez.

Noticias relacionadas

Un primer cuarto arrollador

El partido quedó prácticamente finiquitado en un primer cuarto que los locales ganaron por 32-17, dando paso a un segundo (25-20) y un tercero (20-21) más equilibrados para acabar en un último parcial (24-18) en el que redondearon una victoria de mucho mérito.