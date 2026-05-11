El avilesino Manel Menéndez deja de ser entrenador del Langreo: el Unión, a punto de cerrar a su nuevo técnico

Manel Menéndez no continuará al frente del Unión Popular de Langreo durante la temporada 2026/2027. El técnico avilesino ha comunicado al club su intención de no seguir al frente del equipo el próximo curso, cerrando así una etapa breve pero intensa en el banquillo langreano. Menéndez dirigió al conjunto del valle del Nalón en 16 partidos, con un balance de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas, unos números que dejan al técnico con un buen sabor de boca en términos deportivos.

Desde el Unión Popular de Langreo han querido agradecer públicamente al entrenador "su trabajo, compromiso y dedicación a lo largo de estos meses" y le han deseado "la mayor de las suertes" en sus próximos pasos profesionales. Su salida abre el primer gran movimiento del club langreano de cara a la planificación de la próxima temporada, que ya empieza a tomar forma con varios nombres encima de la mesa.

El primer paso lo ha dado la propia entidad con el nombramiento de un nuevo director deportivo. El elegido es el salmantino Raúl Lozano, que asumirá las funciones de la planificación deportiva del primer equipo. Lozano cuenta con una amplia trayectoria como jugador, con etapas en clubes como el Salamanca en Primera División, el Sporting "B", el Almería o el Orihuela, entre otros. Tras su retirada se mantuvo vinculado al mundo del fútbol, primero como ojeador del Sporting de Gijón y, posteriormente, como director deportivo del club rojiblanco entre 2012 y 2015.

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En paralelo, la entidad langreana ya tiene encarrilada la decisión sobre quién será su próximo entrenador. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la principal opción del Langreo para sentarse en el banquillo la próxima temporada es Lucho Varela, técnico que entrenó al L'Entregu. El preparador todavía no ha estampado su firma en el contrato, pero, a falta de perfilar los últimos flecos, todo apunta a que será el elegido para dirigir al equipo en la campaña 2026/2027. Con la salida de Menéndez, el aterrizaje de Lozano en la dirección deportiva y la inminente llegada de Lucho Varela al banquillo, el Unión Popular de Langreo encara así una reestructuración deportiva de calado, con la mirada puesta en preparar un proyecto competitivo para el próximo curso en Tercera División tras su descenso.