La goleadora de oro del Telecable en su primer título copero confía en el equipo gijonés: "Siempre están ahí, reciclándose, reinventándose"

"La verdad es que fue un tanto que llegó un poco por sorpresa, no lo esperábamos", dice con una sonrisa Ainhoa García (Gijón, 1988), autora del "gol de oro" que dio al por entonces Biesca Gijón, hoy Telecable, siempre Solimar, el primer título copero de su historia. El Voltregá, de aquella verdugo habitual de las gijonesas, se las había apañado para remontar en la final el gol inicial de Luchi Agudo con un tanto de la gijonesa Natasha Lee, pero la misma Luchi mandó el partido a la prórroga a cinco minutos del final. Apenas iniciado el tiempo extra en Reus, sede de la Copa de la Reina de 2012, Ainhoa desató la locura en la expedición asturiana con una jugada desde detrás de la portería. Catorce años después, entrenadora en el Raxoi de Santiago, asentada en Galicia, Ainhoa hace planes para acudir a la Copa de Gijón y espera una ciudad volcada con su equipo.

"Se hizo de rogar"

"Era una competición que llevábamos persiguiendo varios años y que teníamos pendiente, se hizo de rogar", apunta la gijonesa. Efectivamente, para un equipo que ya había ganado una edición de la OK Liga y tres Copas de Europa, una de ellas en el Palacio de Deportes de La Guía, no haber conquistado aún la Copa de la Reina era una espina clavada. Y así lo reflejó la propia jugadora, capitana, en sus declaraciones tras el encuentro: "Después de tantos años nos merecíamos un triunfo como este. Esta victoria es una locura".

Repescada

Aquella temporada, culminada con un nuevo título europeo, estaba llamada a ser la del adiós de Ainhoa García a las pistas. El entrenador, Fernando Sierra, dejó el club para hacerse cargo de las diferentes selecciones de Colombia, y María Fernández, "Pulgui", y Ainhoa asumieron labores de coordinación de la entidad. Con el paso de Pulgui al banquillo, mediada la campaña 2012-13, su compañera de batallas decidió descolgar los patines. "Íbamos justas y jugué por sumar", confiesa. Fue el canto del cisne.

Pese a vivir en Galicia desde hace ocho años, Ainhoa sigue las peripecias de su Solimar. "Las veo bien, es verdad que ahora vienen dos competiciones muy potentes seguidas (se refiere a la final a cuatro europea y la Copa de la Reina), pero llevan muchos años demostrando que siempre están ahí, reciclándose, reinventándose", subraya García. "Por poner un pero", incide la entrenadora asturiana, "va a estar todo muy comprimido", refiriéndose a que tras muchas semanas de competición insípida, los mejores equipos se jugarán los tres títulos en juego en apenas un mes.

La base, su prioridad actual

Ainhoa ha dado un paso al lado después de varias temporadas como entrenadora del primer equipo femenino del Raxoi, con el que alcanzó la OK Liga (ella y Natasha Lee, técnica del Telecable, se convirtieron en las dos únicas mujeres entrenando en la élite femenina). Ahora echa una mano arriba, aunque sus labores principales se centran en coordinar la base y entrenar a los equipos inferiores del club compostelano. A falta de tres jornadas para concluir la OK Plata, el Raxoi es el candidato más firme para regresar a la OK Liga. "La cosa pinta muy positiva", admite Ainhoa, que no olvida la dura temporada pasada, con descenso incluido: "El salto es brutal, sobre todo de rapidez. Fue una experiencia dura, pero te quedas con el aprendizaje".

Noticias relacionadas

Ainhoa trata de encajar su agenda para poder asistir a la Copa de la Reina de su ciudad, en un escenario especial como el Palacio de los Deportes de La Guía. "Ya vivimos otras competiciones ahí y jugar en casa es algo especial. La ciudad se va a volcar mucho más siendo en el Palacio, porque para algunas cosas Mata Jove se queda justito. Ahora son más reconocidas en Gijón y creo que va a ser un espectáculo muy chulo. Que la gente vaya, que va a merecer la pena", anima García, la goleadora de oro de 2012.