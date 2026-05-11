El italiano Christian Merli gana un Fito deslucido por la meteorología

La mala meteorología del domingo consiguió alterar la celebración de la 54ª edición de la Subida Internacional al Fito. La organización, la escudería SIF Motor, se vio obligada a suspender la última manga oficial tras el vendaval que azotó la ladera sur del Fito, dejando la carretera blanca tras el granizo caído.

Aunque sea esta una prueba en la que los diferentes campeonatos y normativas hacen que sea difícil saber quién es el vencedor, lo cierto es que el italiano Christian Merli (Nova Proto NP01) es el piloto que se lleva el honor de figurar en el palmarés de la única cita puntuable para el Europeo de la especialidad este año en España, al marcar un mejor tiempo acumulado de 5.37.266 minutos.

La prueba, puntuable para el Campeonato de Europa y de España, dilucidaba sus vencedores con la suma de tiempos de las dos mejores mangas oficiales disputadas. En el caso del certamen de la FIA, únicamente las dos que se pudieron disputar ayer, y en el apartado nacional, las dos del sábado y la que ayer pudo completarse antes de la suspensión.

Con estas premisas, en la clasificación del Europeo completaron el podio el alemán Alexander Hin y el vasco Joseba Iraola, ambos con la misma montura que el italiano, aunque con diferente motorización, a 5.027 y 7.142 segundos respectivamente. La mejor subida fue la primera de ayer de Hin con asfalto seco y un crono de 2.41.875 segundos, pero por reglamentación no es considerada como válida para el palmarés. Los tres pertenecen a la Categoría II del europeo. En la Categoría I el triunfo fue para el asturiano Javier Villa (BRC 110T) con un crono de 6:03.315

El colungués se llevó la Categoría I del CEM, con diferente tiempo, 6:15.891 minutos. El podio lo completaron Luis Pesquera (BRC 205T) y José A. Fombona (Audi RS5 DTM) a 11.857 y 22.392 segundos respectivamente.

La Categoría II nacional fue para Joseba Iraola con 5:43.1514, mientras que la Categoría III fue para Adrian Artidiello (Silcer CAR S3) con 6:10.322. Por último, el Trofeo Parres fue para Abraham Vázquez (Osella PA21) con 6:11.461.