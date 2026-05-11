El juvenil del Grupo y el infantil del Juanfersa, terceros en el sector del Campeonato de España de balonmano

No habrá representación asturiana en las fases finales de los campeonatos de España juvenil e infantil masculino después de que tanto el Grupo Covadonga como el Juanfersa Gijón se clasificaran en tercera posición en sus respectivas fases de sector.

En el sector juvenil, celebrado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, los grupistas debutaron ofreciendo grandes sensaciones ante el Josefinas de Mérida (37-28), pero perdieron sus dos siguientes compromisos, frente al Sant Joan de Espí (42-31) y al local Sanse (42-21), a la postre campeón.

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El Juanfersa, por su parte, jugó el sector como local en el pabellón de La Arena. En la primera jornada debutó con derrota contra el Palautordera (22-29), para ganar después al Guadalajara (33-22) y cerrar con derrota ante el Luceros de Cangas del Morrazo (24-34).