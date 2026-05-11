El kárate asturiano brilla en el Campeonato de España con medallas y una lección de superación

El kárate asturiano cerró este fin de semana el Campeonato de España infantil y de parakárate disputado en el Palacio de los Deportes con varias historias que explican el gran momento de la cantera regional. Entre medallas, convocatorias con la selección española y ejemplos de superación, Asturias volvió a subir al podio, se sitúa entre las siete mejores y derriba barreras.

Más allá de las medallas, el campeonato dejó otra historia que emocionó dentro y fuera del tatami. La de Diego Rodríguez, joven competidor de parakárate del Gimnasio Coliseum de Cangas del Narcea, que participó en la categoría juvenil masculina de discapacidad visual K11.

El parakárate derriba barreras en Asturias

Por la izquierda, Francisco Martín, Diego Rodríguez y Rufo Fernández, presidente de la Federación Asturiana, ayer, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Diego, de 12 años, compite con antifaz sobre el tatami. Padece nistagmo, albinismo ocular y tiene Asperger con grado de autismo. En su categoría todos los deportistas realizan el kata sin visión para igualar condiciones. "Lo que no ves con tus ojos, siéntelo con tus pies", le repite su entrenador, Francisco Martín, durante los entrenamientos.

Fran comenzó a trabajar con Diego hace cinco años, después de una campaña de sensibilización sobre discapacidad visual. "Se acercó a pedirme apoyo para un acto y acabó apuntándose a kárate conmigo. Desde entonces no ha parado", cuenta el técnico, que además trabaja con otros deportistas de parakárate campeones de España. "Lo importante es que entrenen todos juntos".

El entrenador adapta muchos ejercicios para potenciar su equilibrio y orientación espacial. "Cuando se pone el antifaz le hago hacer cosas que ni siquiera son habituales en una clase de kárate, como volteretas". El objetivo va mucho más allá de la competición. "Hoy seguimos teniendo una barrera muy grande. Mucha gente con discapacidad no se atreve a practicar deporte y les ayudaría muchísimo".

La madre del chico, Lucía López, insiste precisamente en esa idea. "El deporte le ha dado autonomía y vida social. Allí no están papá y mamá para ayudarle". Diego entrena tres días a la semana, hasta tres horas diarias, y este campeonato, disputado además en Asturias, fue especial. "Lo disfrutó muchísimo, aunque jugar en casa siempre añade presión".

Actualmente Diego no tiene rivales en su categoría, pero sigue compitiendo igualmente para recibir puntuación oficial. "Cruzo los dedos para que aparezcan más participantes", admite Francisco Martín, convencido de que el crecimiento del parakárate pasa por la visibilidad.

Inara Álvarez agranda su palmarés nacional

Además, el campeonato deja una familia de medallas. Inara Álvarez Fernández volvió a hacerlo. La karateka del gimnasio Lino se despidió de las categorías inferiores con un nuevo metal nacional, un bronce en kata logrado además en casa, rodeada de su gente. Con solo 12 años, la asturiana suma ya cinco medallas en campeonatos de España en los últimos seis años, solo en 2023 se quedó sin subir al podio, y cierra su etapa infantil con un palmarés difícil de igualar: 23 medallas en ligas nacionales, 15 campeonatos de Asturias y cuatro medallas nacionales por clubes.

"Desde que empezó y fue seleccionada con Asturias siempre ha conseguido podio, algunas veces oro y otras bronces", explican sus padres, conscientes del esfuerzo económico y familiar que supone mantener el ritmo de competición y tecnificación. "Mientras siga ganando y nosotros podamos asumirlo…", bromean.

Inara logró el bronce tras superar una liguilla complicada y varias rondas muy exigentes. "Tenía una compañera de mi club y le gané 3-2. Luego fui pasando rondas, algunas 5-0, aunque en semifinales perdí 3-2", relata la karateka. "Esperaba el oro, pero bueno… cuando no toca medalla hay que seguir".

La asturiana entrena más de dos horas diarias y, aunque reconoce que le gusta más el kumite, "se me da mejor el kata", admite. Ahora da el salto a la categoría cadete, donde desaparecen las katas básicas y comienza una etapa mucho más física y explosiva. "Son katas mucho más largas y exigentes, las que podrían hacer competidores como Damián Quintero", explican desde su entorno.

Su progresión la mantiene dentro del proyecto de tecnificación de la selección española, con convocatorias periódicas en el CAR. Un camino que también recorre su hermano Izan Fernández, subcampeón de Europa y otra de las grandes promesas asturianas. El ovetense, de 15 años, no compitió este fin de semana al estar ya en categoría superior, pero también ha sido llamado por la selección española y prepara ya sus próximos retos internacionales, con el Mundial de Polonia en octubre en el horizonte.

"Somos una familia de kárate y para mí es la mejor", resume Izan, que practica exclusivamente kata desde los siete años.

Noticias relacionadas

Entre los podios de Inara, el futuro internacional de Izan y la historia de superación de Diego, Asturias cerró el campeonato nacional demostrando que su cantera no solo gana medallas: también construye referentes.