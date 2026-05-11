Neuville gana con Hyundai el Rally de Portugal, con el salense Adrián Pérez tercero en junior
Vuelco total ayer en los compases finales del Rally de Portugal prueba del Campeonato del Mundo. Sebastien Ogier, líder, pinchó, perdió más de 2 minutos y cedió la victoria a Thierry Neuville, que sorprendió al equipo Hyundai con una inesperada victoria. No menos sorprendente fue el tercer puesto final del salense Adrián Pérez, que ejerce de copiloto de Gil Membrado (Fiesta Rally3). Líderes en junior, un vuelco lento en la penúltima cronometrada les relegó al perder 17 minutos, y no obstante lograron finalizar terceros. El avilesino Alejandro López acabó 14º WRC2 copilotando a Ferrán Jubany (Skoda Fabia RS Rally2).
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