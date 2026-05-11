Ocho medallas para el Bádminton Oviedo en el Nacional absoluto

El Club Bádminton Oviedo logró tres oros con Pablo Serrano y sumó otras cinco medallas en el Campeonato de España Absoluto y de Parabádminton, donde también subieron al podio Jana Villanueva, Sergio González, Vicente Gázquez, Marcos García y Adolfo López para cerrar la cita con ocho metales. En parabádminton, Pablo Serrano conquistó tres títulos nacionales en la categoría SU5: en individual tras superar en la final a Manuel García, del Athlos, con quien además logró el oro en dobles masculino, y en dobles mixto junto a Selenia Pla. También en parabádminton, Sergio González fue plata en dobles masculino SU5 con José Manuel de las Heras, del Drop Toledo. Vicente Gázquez y Elena Lorenzo, del Drop Toledo, finalizaron segundos en dobles mixto, donde Adolfo López, y Carmen Jiménez, del Ibiza, hicieron bronce. En dobles femenino, Jana Villanueva, del Bádminton Oviedo, consiguió la medalla de plata junto a Amaia Torralba, del Belmecher. Además Marcos García y Vicente Gázquez alcanzaron el tercer puesto en dobles masculino.