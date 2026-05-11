Ante el play-off de ascenso a la ACB del Alimerka Oviedo Baloncesto: una nueva historia con un viejo protagonista

Los siete play-off de ascenso que ha disputado el Alimerka Oviedo dan para mucho y aunque en ninguna ocasión se ha enfrentado en uno de ellos al Gipuzkoa Basket, rival al que se medirán en cuartos de final al mejor de cinco partidos en una lucha que comienza el viernes (19:30 horas) en San Sebastián, sí que tienen alguna cuenta pendiente con el experimentado entrenador del equipo vasco, Sergio García.

Un cruce inédito ante el Gipuzkoa Basket

El técnico de San Sebastián ejerció entre 2008 y 2015 como ayudante de Natxo Lezkano en el Palencia. En ese segundo plano vivió el primer play-off que enfrentó al equipo asturiano y al castellano. Fue en la primera temporada del equipo azul en la LEB Oro (ahora Primera FEB) y en aquella ocasión, en la que se vieron en las semifinales del ascenso a la ACB, el Palencia era favorito. A diferencia de lo que sucedería años después y a pesar de caer eliminados, ese play-off es de buen recuerdo para la afición de Oviedo, que vivió una espectacular remontada en el tercer encuentro.

Sergio García, un viejo conocido

Una vez que concluyó la etapa de Natxo Lezkano, el Palencia apostó por Sergio García como primer entrenador. El de San Sebastián estuvo dos campañas al frente del equipo castellano y en la segunda de ellas, la 2016-17, tuvo lugar el duelo quizás más complicado de rememorar para el club asturiano. Era el OCB que ganó la Copa Princesa en la segunda temporada de Carles Marco al frente del equipo, con Javi Rodríguez, actual entrenador del Alimerka, como ayudante.

Ese Oviedo Baloncesto jugó a un nivel fantástico y dejó atrás al Ourense en cuartos de final del play-off con bastante superioridad (3-1), siendo incluso ligeramente favorito ante un Palencia al que le tenía ganado el factor cancha. Pero casi nada les salió bien. El primer partido, en Pumarín, el OCB perdió por solo dos puntos (74-76), con Urko Otegui haciendo valer toda su experiencia. Los de Sergio García cumplieron su objetivo y aunque perdieron por 74-68 el segundo encuentro regresaron a casa cargados de optimismo.

El precedente más doloroso para el OCB

El Palencia esa temporada jugó en el polideportivo de Villamuriel de Cerrato porque estaban construyendo la nueva instalación de la que disfrutan ahora. Una cancha difícil, pequeña, con una iluminación complicada. Palencia era un equipo rocoso, con la experiencia de Urko Otegui, Dani Rodríguez o Marc Blanch, que destrozó a Oviedo en un tercer duelo en el que perdieron el partido (81-70) y por lesión a un jugador fundamental como Paul Jesperson. Muy tocados, los de Carles Marco cayeron eliminados en el cuarto por un claro 86-71.

Noticias relacionadas

El Leyma Coruña también se cruzó en el camino

Sergio García fichó un tiempo después por el Leyma Coruña y al frente del equipo gallego se enfrentó en la temporada posterior al covid (2020-21) en los cuartos de final del ascenso a un Oviedo que entrenaba su viejo maestro, Natxo Lezkano, en una eliminatoria al mejor de tres. Ganó Coruña, que era favorita, por 2-0 tras un segundo partido en el que pocos olvidarán la última y polémica acción, en la que se pidió falta sobre Elijah Brown, en un duelo que se resolvió por un punto (69-70).