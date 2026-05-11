Estos son los precios para el partido de play-off del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes

La temporada regular acaba de terminar y los equipos que se han clasificado para disputar el play-off de ascenso a la ACB trabajan a contrarreloj para tener todo listo de cara a esa eliminatoria que comienza de inmediato. Una de las dudas que se han de resolver es el precio de las entradas, tanto para los abonados, que no suelen tener incluido el precio del play-off pero que habitualmente tienen un descuento, como para los no abonados.

El Alimerka Oviedo Baloncesto de momento solo puede sacar a la venta la entrada del partido que va a disputar el viernes 22 de mayo, a las 20:00 horas, en el Palacio de los Deportes. La entrada para el domingo (17:00 horas) dependerá de lo que suceda en los partidos que van a jugar el viernes (19:30 horas) y el domingo (17:00 horas) en San Sebastián ante el Gipuzkoa Basket. De hecho, si uno de los dos equipos gana esos dos primeros partidos no se sabrá hasta que acabe el partido del viernes 22 de mayo si habrá o no un cuarto. En ese caso, la venta de entradas tendrá que hacerse en muy poco tiempo si finalmente hay que disputar ese cuarto encuentro.

Precios de las entradas para el play-off

Lo que ya se sabe es el precio de las entradas de ese partido que está asegurado, que será el mismo para el del domingo. Para el encuentro de ese viernes 22 de mayo, los abonados adultos tendrán que pagar 15 euros y 10 euros los menores de 18 años. En el caso de los no abonados, el precio de la entrada será de 25 euros para los adultos y de 15 euros para los menores de 18 años. En el caso de los abonados “imprescindibles”, una modalidad especial de abono, tienen gratis su entrada.

Regalo para abonados y no abonados

Los abonados, además, tienen un plazo límite hasta el próximo lunes, a las 12:00 horas, para comprar la entrada correspondiente al asiento que han ocupado durante la temporada. Pasado ese plazo, su asiento saldrá a la venta. Todos, abonados y no abonados, recibirán con la localidad un regalo del club: una bufanda conmemorativa de este play-off de ascenso de la temporada 2025-26.

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En el caso del Gipuzkoa Basket, ha sacado a la venta un pack de dos entradas a 20 euros para sus abonados (10 euros para los menores de 18 años y gratis para los menores de 8 años), en el que se incluye el quinto partido en el caso de que sea necesario. Para los no abonados, el Gipuzkoa Basket cobrará 25 euros por cada partido, 15 euros a los menores de 18 años y 5 euros a los menores de 8 años.