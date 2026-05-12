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Los Cuervos KP de Pravia, campeones de Asturias por clubes de Travesías

La expedición praviana consigue once medallas en las aguas de la Ría de Navia

Los piragüistas durante el Regional en la ría de Navia.

Los piragüistas durante el Regional en la ría de Navia. / Marcos Lago

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

El equipo de Los Cuervos KP de Pravia se proclamó, este pasado sábado, día 9 de mayo, campeón de Asturias por clubes de Travesías, en si trigésimo sexta edición, competición dilucidada en aguas de la Ría de Navia, tras una brillante actuación colectiva que confirmó el gran momento deportivo de la entidad praviana.

La expedición de Los Cuervos KP firmó una sobresaliente participación, logrando un total de once medallas: seis oros, una plata y cuatro bronces, resultados que permitieron al club dominar la clasificación general del campeonato autonómico.

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La entidad deportiva praviana, que tiene como responsable técnico al cangués Alfonso Vivero, mostró un gran nivel competitivo en las diferentes categorías y distancias disputadas durante la jornada, destacando tanto el rendimiento individual de sus palistas como la solidez del bloque en una de las citas más importantes del calendario asturiano de travesías.

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